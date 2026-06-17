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Halk TV Siyaset Son Dakika | İmamoğlu'nun diploma iptali Danıştay'a taşındı

Son Dakika | İmamoğlu'nun diploma iptali Danıştay'a taşındı

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin ret kararını Danıştay'a taşıdı.

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Son Dakika | İmamoğlu'nun diploma iptali Danıştay'a taşındı
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay’a taşıdı.

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Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması hakkında verilen iptal kararını istinaf mahkemesine taşımış ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

Bunun üzerine İmamoğlu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay’a taşıdı.

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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

Temyiz dilekçesinde, diploma iptali kararının, hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrara ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca yargılama sürecinde doğal hakim ilkesinin ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği savunularak yürütmenin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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