Son Dakika | İmamoğlu'nun diploma iptali Danıştay'a taşındı
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin ret kararını Danıştay'a taşıdı.
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay’a taşıdı.
İMAMOĞLU'NDAN YENİ HAMLE
Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması hakkında verilen iptal kararını istinaf mahkemesine taşımış ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.
Bunun üzerine İmamoğlu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay’a taşıdı.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ
Temyiz dilekçesinde, diploma iptali kararının, hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrara ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi.
Ayrıca yargılama sürecinde doğal hakim ilkesinin ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği savunularak yürütmenin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. (ANKA)