İmamoğlu'ndan 'hanedan devlet' çıkışı: Hangi partide olurlarsa olsunlar tek derdi koltuk olanlar kaybedecek

CHP'nin tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gafillerin hedefi, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’dir" dedi.

‘’DEVLETİ BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARLARINA GÖRE YENİDEN ORGANİZE ETMEYE UĞRAŞIYORLAR’’

İmamoğlu mesajında "Yok etmek istedikleri, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ fikridir. Devleti bir avuç insanın çıkarlarına göre yeniden organize etmeye, bir 'hanedan devleti' haline getirmeye uğraşıyorlar. Millet, bu 'hanedan devletinin' hukuk tanımayan gücünden korksun, her zulmü sineye çeksin istiyorlar... Hangi partide olurlarsa olsunlar, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak" ifadelerine yer verdi. (ANKA)