Son Dakika | CHP Lideri Özel tutuklu Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Temmuz sabahı Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Hüseyin Can Güner Ankara'ya gelmiş ve ifade vermek istemişti.

Havalimanında hemen gözaltına alınan Hüseyin Can Güner, gizli tanık ifadeleri nedeniyle dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

CHP Lideri Özel de tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i cezaevinde ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özel, Güner'in "Alnımız açık başımız dik. Veremeyeceğimiz hesabımız yok." dediğini aktardı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.