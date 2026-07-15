Son Dakika | Çankaya Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beraberindeki 23 kişi ile birlikte tutuklanan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararın gerekçesi olarak Güner hakkındaki soruşturma gösterildi.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

11 Temmuz Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

4 gün süren gözaltı süresinin ardından salı günü adliyeye sevk edilen Güner ile beraberindeki 23 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.