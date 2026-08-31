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Son Dakika | CHP Kurultay davasında 8 kişiye tahliye kararı

Son dakika haberi... CHP Kurultay davasında 9 kişiden 8’i hakkında tahliye kararı verildi. Sadece Veli Ağbaba'nın şoförünün tahliye edilmediği görüldü.

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Son Dakika | CHP Kurultay davasında 8 kişiye tahliye kararı
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Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 kişiden 8’i hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan CHP delegesi ve Etimesgut Belediye Meclisi Başkanvekili Özkan Deniz hakkında tahliye kararı verildi. Deniz’in tahliye edildiğini ise Etimesgut Belediyesi açıkladı.

Sadece Veli Ağbaba'nın şoförünün tahliye edilmediği görüldü.

8 İSİM İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Deniz ile birlikte Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken’in de tahliye edilmesine karar verildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 kişiden 8’i tahliye edilmiş oldu.

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DOSYADA TEK TUTUKLU KALDI

Tahliye kararlarının ardından dosyada tutuklu tek isim olarak Veli Ağbaba’nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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