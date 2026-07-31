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Halk TV Siyaset Son Dakika | Cem Küçük jandarmada ifade vermedi! Adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Cem Küçük jandarmada ifade vermedi! Adliyeye sevk edildi

Son dakika... Şantaj ve dezenformasyon iddiası ile gözaltına alınan Cem Küçük, savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Küçük'ün jandarmada ifade vermediği öğrenildi.

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Son Dakika | Cem Küçük jandarmada ifade vermedi! Adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla 30 Temmuz’da yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Küçük, aynı gün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

CNN'den Merve Tokaz'ın haberine göre; Küçük, jandarma ifade vermedi.

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Dosyada, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yapıldığı yönündeki şikâyetlerin bulunduğu belirtildi. İBB soruşturması sırasında medyada yer alan bazı beyanların da incelemeye alındığı aktarıldı.

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İktidar medyasından A Haber ve CNN Türk’ün adliye kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre dosyada, Küçük’ün bazı iş insanlarıyla yaptığı öne sürülen konuşmalar ile birden fazla tanık beyanı bulunuyor. Konuşmalarda üst düzey isimlerin adının kullanılarak baskı kurulduğu ve menfaat sağlanmaya çalışıldığı iddia edildi.

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MASAK raporlarının da savcılığın tespitlerini desteklediği öne sürüldü. Küçük’ün adliyedeki işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Küçük Gözaltı
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