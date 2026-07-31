Cem Küçük iddialarını iktidar medyası duyurdu: Şantaj, yanıltıcı bilgi, İBB soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni iddialar iktidara yakın medya organlarında da gündeme geldi.

CEM KÜÇÜK İDDİALARINI İKTİDAR MEDYASI DUYURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından 30 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında gözaltı kararının "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları kapsamında verildiği belirtilirken, dosyada iş insanlarından menfaat temini iddiaları ile İBB soruşturmasına medyada yer alan beyanlarının yer aldığı ortaya çıktı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada bazı tanık beyanları ile MASAK raporlarının da bulunduğu aktarıldı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın savcılık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre ise soruşturmanın, "bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlarla ilgili" yürütüldüğü ifade edildi.

ŞANTAJ, YANILTICI BİLGİ, İBB SORUŞTURMASI...

Mercan'ın aktardığı bilgilere göre soruşturma dosyasında, Cem Küçük'ün bazı iş insanlarıyla yaptığı öne sürülen konuşmaların bulunduğu, bu konuşmalarda üst düzey bazı isimlerin adının kullanılarak karşı taraf üzerinde baskı kurulduğu, şantaj ve menfaat teminine yönelik iddiaların yer aldığı öne sürüldü.

İddialara göre dosyada ayrıca farklı bir soruşturma kapsamında alınan birden fazla tanık beyanı da bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının da savcılığın tespitlerini desteklediğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ da canlı yayında adliye muhabiri Merve Tokaz'ın adliye kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşarak soruşturmanın iki başlık altında yürütüldüğünü aktardı.

Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmanın ilk ayağını, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı (tweet) yapıldığı yönündeki iddialar oluşturuyor.

İkinci başlığın ise İBB soruşturması sürecinde paylaşıldığı öne sürülen bazı beyanlar nedeniyle yürütülen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" soruşturması olduğu ifade edildi.