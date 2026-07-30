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Halk TV Türkiye Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü!

Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü!

Cem Küçük, şantaj ve yalan haberi alenen yayma suçlamaları ile gözaltına alındı. Küçük'ün gözaltındaki görüntüsü paylaşıldı.

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Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü! - Resim : 1

Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sanal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Cem Küçük'ün gözaltındaki görüntüleri paylaşıldı.

Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü! - Resim : 2

Cem Küçük'ün İhlas Medya çatısı altında bulunan söz konusu medya organlarından yaklaşık bir ay önce ayrıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü! - Resim : 3

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Cem Küçük, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü! - Resim : 4

Hastanede işlemleri tamamlanan küçük İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Küçük Gözaltı
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