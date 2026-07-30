Gözaltına alınan Cem Küçük'ten ilk görüntü!

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alındı.

Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sanal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Cem Küçük'ün gözaltındaki görüntüleri paylaşıldı.

Cem Küçük'ün İhlas Medya çatısı altında bulunan söz konusu medya organlarından yaklaşık bir ay önce ayrıldığı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Cem Küçük, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede işlemleri tamamlanan küçük İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)