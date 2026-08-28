Son Dakika | Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak teslim oldu! Cem Küçük soruşturmasında aranıyordu

Tutuklanan eski TGRT Haber programcısı Cem Küçük ile ilgili soruşturmada hakkında arama kararı çıkarılan Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Çanak’ın, soruşturma kapsamında “bildiklerini anlatmak istediğini” söylediği aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük soruşturması kapsamında Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Soruşturmanın kara para aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve fuhuş suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.

Çanak ile Özyurt’un telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştığı, Kocatürk’ün ise yurt dışında olduğu açıklanmıştı. İncelemelerde Serdar Özyurt’un Cem Küçük’e üç işlemde toplam 115 bin lira gönderdiği belirlenmişti. Özyurt’un Forbes’un ABD baskısına kapak olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu iddiaların Cem Küçük tarafından ulusal basında gündeme getirildiği de KOM raporuna girmişti.

Beyaz TV’de program koordinatörü olan Çanak’ın aynı zamanda Serdar Özyurt’un özel kalem müdürlüğünü yaptığı öğrenilmişti. Tutuklu sunucu Tahir Sarıkaya da Çanak ile arasında 300’den fazla para hareketi bulunduğunu kabul etmiş, işlemleri borç ve etkinlik ödemeleriyle açıklamıştı.

Çanak’ın ayrıca hakkında kaçak silah soruşturması yürütülen Asron Teknoloji’nin hisselerini Mart 2026’da devraldığı, üç ay sonra kurucu İhsan Özyurt’a geri verdiği belirtilmişti. Serdar Özyurt’un Sarıkaya’ya 64 işlemde yaptığı ödemeler de incelemeye alınmıştı. Sarıkaya, paraların sosyal medya ve tanıtım çalışmalarının karşılığı olduğunu savunmuştu.