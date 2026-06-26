Son Dakika | Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi serbest bırakıldı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in 67 yaşındaki annesi Meryem Yiğit'in, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Meryem Yiğit'in İzmir'deki özel bir hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor.

GÖZALTI SAYISI 25'E DÜŞTÜ

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Cumhuriyet'in haberine göre emniyet işlemleri tamamlanan Meryem Yiğit'in serbest kalmasıyla operasyon kapsamındaki gözaltı sayısı 25'e düştü.

MERYEM YİĞİT'TEN GÖZALTI SONRASI İLK AÇIKLAMA: "FİİLEN SUÇ GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOKTU"

Serbest bırakılan Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit, iddialara konu olan para yardımının detaylarını paylaştı. Söz konusu paranın seçim döneminde sandık görevlileri için gönderilen kumanyalar olduğunu belirten Yiğit, "Fiilen suç gerektirecek bir şey yoktu. Sadece seçim kampanyası için zor durumda olan belediyelere gönderdiğiniz kumanya ücretleriydi. Bunu seçime iki gün kala göndermiştik. Sandık görevlilerine yemek içindi, birkaç ilçe içindi" dedi.

"HİÇBİR İLGİMİZİN OLMADIĞINI ANLADILAR"

Söz konusu paranım amacının anlaşıldığını ifade eden Yiğit, "Hiçbir ilgimizin olmadığı, tamamen kumanya yardımı olduğunu anladılar ve serbest bırakıldım. Sadece ifademe başvurdular" dedi.

Son olarak sürecin devam ettiğini ifade eden Meryem Yiğit, sözlerini "Süreç devam ediyor. En kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz" diye tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında CHP'li belediye başkanları ile belediye yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda isim hedef alındı.

Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.