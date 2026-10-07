Son Dakika | Bakırhan PKK'nın silah bırakması için konuştu: 27'sine kadar yetişebileceğini düşünüyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nin silah bırakma süreci ve İmralı görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Halk TV’de Gün Doğarken programında Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtlayan Bakırhan, sürecin “birinci aşamada” olduğunu belirterek, PKK'nın silah bırakması için Kasım'ı işaret etti.

"Kasım sonuna doğru yeni MGK yapılacak. O MGK'da artık bu sürecin teyit edilmesini bekliyor musunuz?" sorusuna Bakırhan şöyle yanıt verdi:

"Yani saha okumalarından, oradan aldığımız duyumlara göre 27'sine en azından örgütün, PKK'nin kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz. Yani diğer taraftan gerçekten sürece bir inanç var. Bakın bu çok önemli. Mesela dünya deneyimlerinde bir karar alınıyor ama işte kimileri benimsemiyor. Hatta kimileri ayrılıyor, kimileri farklı bir tavır ortaya koyuyor. Bir bütüne en 40 yıllık bir örgütün, bu kadar yaygın, dünyanın birçok yerinde örgütlü bir örgütün bir bütüne en tek fire vermeden bu sürece inanması ve gereğini yerine getirmesi aslında bir avantaj. Hani 2013 ve şimdiyi karşılaştırdığımız zaman, şimdi gerçekten bir bütüne en kendisini bu sürece yatırma, sürecin başarıya ulaşması için bir yaklaşım ortaya konuluyor.

Yani ben 27'sine yetişebileceğini düşünüyorum ama meselemiz sadece Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği o tespit ve teyit raporu değil"

Bakırhan'ın kasım ayını işaret etmesi dikkat çekti. PKK, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır Fis'te kurulmuştu.

HABUR GÖRÜNTÜLERİ HATIRLATMASINA YANIT

Dönüşlerin kış başlamadan gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakırhan, silah bırakanların sosyal ve siyasal yaşama dönüşünün çözüm sürecinin doğal parçası olduğunu söyledi.

Bakırhan, bu sürecin Habur’la kıyaslanmasını doğru bulmadığını belirterek, “Dolayısıyla bunu Habur'la karşılaştırmak, bir meydan okuma olarak değerlendirmek eksik kalır. Kimsenin böyle bir derdi yok. Biz gerçekten barışmak istiyoruz” dedi.

Geçmiş süreçlerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Bakırhan, “Yani bir barışı hukuka oturtamazsan, bir barışı siyasete oturtamazsan, bir biçimiyle bir başka biçimde tekrar patlak verir” ifadelerini kullandı.

SEÇİM PAZARLIĞI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bakırhan, sürecin seçim pazarlığı olduğu yönündeki eleştirileri de reddetti. Muhalefetin kaygılarını anladığını söyleyen Bakırhan, iktidarın muhalefete yönelik operasyonlarını kabul etmediklerini belirtti.

DEM Parti’nin masada kimliğini ve değerlerini bırakmadığını vurgulayan Bakırhan, “Orada biz bir ittifak, biz bir işbirliği içerisinde değiliz. Bir meselenin çözümü için masaya oturulmuş” dedi.

Bakırhan, AKP ile seçim pazarlığı yapıldığı iddialarına da şu sözlerle yanıt verdi:

“Ya biz AK Partili... seçim pazarlığı yapmıyoruz. Seçime ilişkin iş tutmuyoruz.”

Bakırhan, “Onun için bir seçim işbirliği yok. Böyle bir şey asla masada yok. Bizim masamızda bu tür şeyler olmaz” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ AJANDAYA DAYALI ANAYASA BİZDEN GEÇMEZ"

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakırhan, DEM Parti’nin demokratik anayasa talebinin yeni olmadığını söyledi. Bakırhan, “Biz HADEP'ten bugüne kadar hep bir demokratik anayasa meselesi dile getiriyorduk” dedi.

Bakırhan, eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir anayasa yapılması halinde bunu değerlendireceklerini söyledi. Ancak tek parti ya da kişi odaklı bir anayasa teklifine destek vermeyeceklerini belirtti.

Bakırhan, “Böyle bir anayasaya biz "evet" demeyiz” diyerek, “Ama siyasi ajandaya dayalı bir anayasa bizden geçmez” ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'A VİLLA İDDİASINA BİR KEZ DAHA YANIT

Bakırhan, PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarına ilişkin tartışmalara da değindi. Öcalan için “villa” iddialarının doğru olmadığını savunan Bakırhan, “Öyle bahsedildiği gibi işte havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp” dedi.

İmralı’da cezaevi içindeki çalışma koşullarında düzenleme yapıldığını söyleyen Bakırhan, “Orada cezaevinin içerisinde bir çalışma koşullarını düzenleyen işte kimi tamir ve tadilatlar yapılmıştır. Tamamı budur” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin İmralı’ya gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakırhan, Öcalan’ın bu konuda heyete mesaj verdiğini belirtti. Bakırhan, “Sayın Öcalan'ın kendisi heyete söylemişti; "Yani gelsinler" demişti” dedi.