Son dakika | Türkiye ve Irak'tan mutabakat: PKK Sincar'dan çıkacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ile görüştü. New York'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik, ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra ortak stratejik projeler ele alındı.

Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Sincar konusunda mutabakata vardı. Ortak açıklamada, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığına son verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye ve Irak tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, iki ülke makamlarının stratejik ilişkileri tüm yönleriyle ele aldığı belirtildi.

Görüşmede güvenlik alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakata varılırken, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ IRAK'A DEVREDİLECEK

Ortak açıklamada, Irak'ın güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerleme çerçevesinde Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edeceği belirtildi. Devir işleminin daha önce kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

TİCARET VE KALKINMA YOLU DA MASADA

Erdoğan ve Zeydi'nin görüşmesinde güvenliğin yanı sıra ekonomik ilişkiler de ele alındı.

Taraflar, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, daha önce imzalanan anlaşmaların derhal uygulanması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. (AA)