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İmamoğlu mahkeme kürsüsünde okumuştu: Erdoğan da BM'de okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda Sezai Karakoç'un şiirini okudu. Aynı şiiri Ekrem İmamoğlu mahkemede savunmasının sonunda okumuştu.

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İmamoğlu mahkeme kürsüsünde okumuştu: Erdoğan da BM'de okudu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 3 Eylül’deki duruşmada tahliye talebinde bulunurken Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar Ki” şiirinden dizeleri okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda okudu.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Eylül’de görülen İBB davasının 75’inci duruşmasında tahliye talebinde bulunurken savunmasını Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar Ki” şiirinden dizeleri ile bitirdi.

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İmamoğlu, kitabının yayım aşamasında yayın yasağı almasına tepki göstermiş ardından şiirden şu dizeleri seslendirmişti:

“Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak tarih susmayacak.

Onlar sanıyor ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar, Tanrı’nın gazabından kurtulamayacaklar.”

ERDOĞAN BM GENEL KURULUNDA OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasını yaptı. Özellikle Filistin meselesine konuşmasında büyük yer verirken sözlerini de Sezai Karakoç’un aynı şiirinden dizelerle bitirdi.

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Erdoğan, “Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak” cümleleri ile konuşmasını kapattı.

Erdoğan’ın şiiri okuduğu sırada salonda bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ağladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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