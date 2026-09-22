Trump Erdoğan'a övgüler yağdırdı: Tam bir çetin ceviz, onunla uğraşmayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği New York'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın önderliğinde düzenlenen Körfez ve İran zirvesine katıldı.

İran konusunun ele alındığı toplantıda konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı ve "Onunla uğraşmayın, o sert biridir" dedi.

"ONUNLA UĞRAŞMAYA KALKMAYIN, O SERT BİRİ"

Toplantının açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a geniş yer ayıran ve onu öven Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, Erdoğan hakkında şu kelimeleri sarf etti:

“O sert biri ama yakın arkadaşım, onu seviyorum...O tam bir çetin ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın... Çetin biri... Erdoğan muhteşem bir insan ve benim çok iyi dostum”