Son Dakika | Babası foncu olan o bakan kim? YENİ Parti 1 saat içinde açıklayacak

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 830 milyon lira fon vurgunun yapan bakan babası ve 170 milyon lira fon kazancı sağlayan bakanın isminin açıklayacağını bildirdi.

Başarır, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklama yapacağını belirtti.

TBMM'deki basın toplantısında Başarır, "ismi açıklanmayan fon vurguncusu bakan kim?" sorusuna "Ümit Özlale açıklayacak" dedi.

Başarır'ın açıklamasından kısa süre sonra YENİ Parti, Özlale'nin basın toplantısını duyurdu.

Özlale, YENİ Parti Genel Merkezi'nde 15.00'te açıklama yapacak.

ÖZGÜR ÖZEL 'TEYİT EDİLDİ' DEMİŞTİ

Özel, Ümit Özlale'nin bir bakanın 170 milyon lira ve bir bakan babasının da 830 milyon lira vurgun yapacağı iddiasının 'teyit edildiği'ni söylemişti:

"Bunun yanında bir bakanın babasının bahsedilen tutar kadar girip, bahsedilen tutar kadar çıktığının ve bir başka bakanın da burada işlem yaptığının zaten ilk günlerden beri bizde bilgisi vardı. Bu konular da teyit edildi ve önümüzdeki günlerde, saatlerde bu konuyla ilgili açıklamaları yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımız yapacaklar."

Özlale de dün şunları ifade etmişti:

"Şu anda mevcut bir bakanın babası bu fonlarda 470 milyon yatırıp 830 milyon çekti mi? Bir başka bakan da 170 milyon lirayla bu fon krizi patlamadan fondan ayrıldı mı? Ben sadece sizi bir zan altında bırakmıyorum. Beraber de geçmişte, benim siyaset öncesi dönemde de beraber çalıştık. Ben size Meclis kürsüsünde bizi izleyen milletvekilleri ve halkımızın önünde 3 tane çok temel soru sordum. Herhangi bir suçlama yok. Bir bakanın babası 470 milyon koyup 830 milyon aldı mı? Mevcut bir bakan yine 170 milyon lirayla çıktı mı? Sizin özel kaleminizin de Pusula kapalı fonunda parası var mıydı yok muydu? Herhangi bir şekilde suçlama yapmıyorum. Size araştırmanız için 3 tane soru soruyorum."