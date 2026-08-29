Son Dakika | Özgür Özel'in Kayseri'deki esnaf ziyareti mitinge dönüştü

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’deki Millet Caddesi’nde esnafı ziyaret etmek istedi. Özel’in programını duyan vatandaşlar caddeye akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Özel, vatandaşlara hitap etti. Esnaf ziyareti, spontane mitinge dönüştü.

Özel, birkaç ay önce Kayseri’de düzenledikleri mitingi hatırlatarak bu kez karşılaştığı kalabalığın kendisini şaşırttığını söyledi.

"Sevgili Kayserililer… Gerçekten, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha birkaç ay önce bu meydanı doldurdunuz, eyvallah. Ama o; duyurusu olan, ilçelerimizin geldiği, insanların önceden bilgilendirildiği bir mitingti. Kayseri tarihinde rekorumuzu kırmıştık.

Ama bugün Kayseri'de, yürüdüğümüz yol boyunca atacak adım bırakmayan, burayı hıncahınç böyle bir miting meydanı gibi, burayı dahi çevresini de dolduran, bu kadar coşkuyla bizi kucaklayan siz güzel insanları; abilerimi, annelerimi, kardeşlerimi, evlatlarımı saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız! Hepinizi çok seviyorum."

“ESNAF ZİYARETİ YAPAMIYORUZ” DEYİP NEDENİNİ AÇIKLADI

Yaklaşık 500-600 metrelik yolu vatandaşlarla yürüdüklerini belirten Özel, kalabalık nedeniyle esnafa ulaşamadıklarını söyledi.

"Ve yaşanan odur ki, yaşanan odur ki; 500-600 metre bir çarşıyı hep birlikte yürüdük. Esnaflara uğrayacağız dedik ama, yeni parti her şeyi yapıyor, bütün imkansızlıklara rağmen her şeyi yapıyor, bir tek şeyi yapamıyoruz; esnaf ziyareti yapamıyoruz. Çünkü siz o sokağı, o caddeyi, o meydanı mitinge çeviriyorsunuz! Allah razı olsun sizden."

Kayseri’nin 26 bin işletmeyle ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Özel, kentten toplanan vergiye ve iş dünyasının ekonomik sorunlarına dikkat çekti. Kayseri’yi “ticaretin ve cesaretin başkenti” olarak nitelendirdi.

KAYSERİ İÇİN İKTİDAR MESAJI

Bülent Ecevit dönemindeki seçim sonuçlarını ve 1989’da SHP’nin Kayseri’de elde ettiği başarıyı hatırlatan Özel, YENİ Parti’nin kentte yeniden birinci olacağını söyledi:

"1970'lerde, 1970'lerde Bülent Ecevit partisinin başına geçtiğinde ikisi yerel, ikisi genel dört seçimden de partisini birinci çıkarmıştı. İşte 70'lerde yapılan iki yerel seçimde, birinde yüzde 40'la, birinde yüzde 48'le Kayseri, Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmuştu. O günden beri, 89'da SHP kazanmıştı, bugün Kayseri'yi görüyorum, duyuyorum, dinliyorum, heyecanı, sevgiyi görüyorum; Kayseri'ye yeni parti iktidarı geliyor! Yeni parti!"

Göreve geldikten sonra gireceği ilk seçimde partisini birinci yapamazsa istifa edeceğini söylediğini hatırlatan Özel, sözünün arkasında olduğunu belirtti. Son yerel seçimde yüzde 38 oy aldıklarını ve AKP’yi geride bıraktıklarını söyledi.

Özel, bu sonucu bir zaferden çok seçmenin verdiği bir görev olarak gördüğünü belirtti:

"O gece televizyonlarda söyledim. Dedim ki; bu bir başarı ama kutlanacak bir zafer değil. Bir ödev, bir görev. Millet bize bir kredi verdi. Tüketelim diye tüketici kredisi değil, aksine Türkiye'nin geleceği için bir yatırım kredisi. Türkiye; yeni partinin genç, çalışkan, çok sayıda kadını da barındıran liyakatli kadrolarıyla iktidara yürüyor, iktidar için çalışıyor!"

SOSYAL YARDIM VE KREŞ SÖZÜ

İktidar değiştiğinde sosyal yardımların kesileceği yönünde propaganda yapıldığını söyleyen Özel, yönettikleri belediyelerde yardımları artırdıklarını savundu.

"Milleti korkutuyorlar 'Bunlar gelirse sosyal yardımları keser' diye. Geldik belediyelere, bırak kesmeyi tam beş kat arttı sosyal yardımlar!"

Özel, Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini aktardı. Belediyelerde uygulanan sosyal destek modellerinin iktidara gelmeleri halinde Türkiye genelinde hayata geçirileceğini söyledi.

"Ve şunu bütün Türkiye'ye müjdeliyoruz: Kimsenin çocuğu kapatamayacağı kadar bir farkla hayata geriden başlamayacak. Daha üç yıl önce talimat verdik, '1000 kreş' dedik, şu ana kadar 800 kreş yapıldı CHP'li belediyelerde. Apaçık ortada, inanmayan dönsün, gezsin, saysın. Ve bizim iktidarımızda her mahallede bir kreş olacak, her mahallede!"

ÇİFTÇİ VE ESNAFA KREDİ VAADİ

Çiftçiler ile esnafın borç yükünün hafifletileceğini belirten Özel, tarımda kullanılan mazota yönelik vergi düzenlemesi yapacaklarını söyledi.

"Bizim iktidarımızda zenginin yatına, kotrasına verilen ÖTV'siz, KDV'siz mazot, sizin traktörünüze konacak! Çiftçilerin borçlarının faizi bir seferlik tamamen silinecek ve anapara üç taksite, beş taksite bölünecek. Çiftçiye de esnafa da ikinci bir şans, 'ikinci bahar kredisi' verilecek!"

Özel, YENİ Parti’nin kendisine oy vermeyen seçmenleri de kazanmayı hedeflediğini belirtti. İktidarın yargı eliyle partisinin yönetimine müdahale ettiğini öne süren Özel, siyasi tartışmaları geride bırakarak yeni bir yola çıktıklarını söyledi.

"Biz köhneleşmiş bir siyaseti, tartışmaları, birbiriyle uğraşmaları geride bıraktık. Çok uğraştık olmadı. İktidarın yargısının eliyle partimizin yönetimine darbe yapıldı. İki ay uğraştık ama siz dediniz ki; siz dediniz ki 'Yürü bu yoldan, arkandan ben geleceğim!' Yeni bir yola çıktık, arkamdan gelenlere helal olsun, helal olsun!"

“MİLLETİN EKMEK KAVGASINI VERECEĞİZ”

Konuşmasında emeklilerin, asgari ücretlilerin, işsizlerin ve atanmayan öğretmenlerin sorunlarına değinen Özel, yürüttükleri siyasi mücadelenin kişisel olmadığını söyledi.

"Bu yürüyüş benim şahsımın yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş çaresiz bırakılmışların yürüyüşüdür. Geride bırakılmışların yürüyüşüdür. Ezilenlerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, 12.500 lira maaş verip 'İster kira ver aç kal, ister karnını doyur sokakta kal' denen emeklilerin onur yürüyüşüdür!"

Özel, iktidarla kutuplaşma ve gerilim üzerinden tartışmaya girmeyeceklerini belirterek ekonomik sorunlara odaklanacaklarını ifade etti.

"Artık bundan sonra siyasi tartışmalarla, atışmalarla; kutuplaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme işiyle oy devşirme oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için kavga mı istiyor? Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için gerginlik mi istiyor? Biz onlarla kısır çekişmelere girmek yerine, milletin ekmek kavgasını vereceğiz, ekmek kavgasını!"

GENÇLERE “VİZESİZ AVRUPA” SÖZÜ

Türkiye’nin asıl beka sorununun gençlerin geleceklerini yurt dışında araması olduğunu savunan Özel, gençlerin ülkelerinde hayal kurabileceği bir düzen oluşturacaklarını söyledi.

"Ama esas beka sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin burada hayal kurması değil, esas beka sorunu bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır! Bunu tersyüz edeceğiz!"

Özel, iktidara gelmeleri halinde yasakların ve gelecek kaygısının olmadığı bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.

"Buradan bütün gençlere söz veriyorum, söz veriyorum bütün gençlere: Hayal kurabileceğiniz, istediğinizde yurt dışına gidip istediğinizde dönebileceğiniz, yasakların olmadığı, gelecek kaygısının kalmadığı bir cumhuriyeti, bir kez daha Gazi'nin peşinden yürüyenler, yeni parti iktidarında kuracak!

Ve gençlere sözümüzü bir kez de Kayseri'den tekrarlayalım: Gelecek seçimlerden sonra yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor!"

“YENİ PARTİNİN KAPILARI HERKESE AÇIK”

Partisinin farklı siyasi görüşlerden seçmenlere açık olduğunu söyleyen Özel, Cumhuriyetçilerden milliyetçi ve muhafazakâr demokratlara kadar geniş bir kesime çağrıda bulundu.

"Yeni partinin kapıları herkese açık. Yeni parti elbette geçmişte birlikte siyaset yaptığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Yeni parti Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin yeni partisidir. Ama herkes bilsin ki, yeni parti bütün demokratların, milliyetçi demokratların, ülkücülerin, muhafazakar demokratların; Sünni'siyle, Alevi'siyle bütün canların ve Kürt'üyle, Türk'üyle memleketini seven, bayrağıyla derdi olmayan tüm demokratların partisi, yeni partidir. Buyurun bize katılın!"

Özel, partisinin Kayseri’de birinci olacağı ve Türkiye’de iktidara geleceği iddiasını yineledi:

"Yeni partiyi Kayseri'de birinci parti yapacak mıyız? Siyaset iddia işidir. 'Birinci çıkmazsam istifa ederim' demiştim. Bugün karşınızda alnım açık buradayım. Buradan size söz veriyorum; yeni partiyi Kayseri'de birinci parti yapacağız, Türkiye'de iktidar yapacağız!"

AKP ve MHP’ye daha önce oy vermiş seçmenlere de seslenen Özel, iktidara gelmeleri halinde ayrımcılık yapmayacaklarını söyledi.

"Kimse korkmasın ki bu iktidar, sadece yeni partililere değil, sadece şimdi muhalefette olanlara değil; AK Parti'nin, MHP'nin, 'geçmişte iyi olsun' diye oy verip pişman olan emeklisine de yoksuluna da gelecek. 'Geçmişte AK Parti'ye kaydım vardı, eyvah yeni parti gelirse beni dışlar' diyene: Bak, biz öyle insanlar değiliz. Biz kutuplaşmak yerine kucaklaşmak için kollarını sana açmış yeni partilileriz! Kayseri'yi bir bütün olarak kucaklıyor, Kayseri'nin önünde saygıyla eğiliyorum!"

Özel, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına teşekkür eden Özel, "Ülkemizi seviyoruz, birbirimizi seviyoruz, Atamızı, bayrağımızı seviyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun, kutlu olsun, kutlu olsun!" dedi.