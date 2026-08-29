Özgür Özel ev hanımları için sigorta vaadini açıkladı! 70 yaşındaki kadından kahreden sözler

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldi. Yaşlı bir kadının, "70 yaşındayım, iş bulsam ben de çalışacağım. Gerçekten geçinemiyorum" demesi üzerine ev hanımları için sigorta vaadini açıkladı. Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde ev işleri ile çocuk, yaşlı veya engelli bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların sigorta primlerinin devletçe ödeneceğini söyledi. Özel, her mahalleye kreş ve temel gelir sözü de verdi.

Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kadınlarla bir araya gelen Özgür Özel, vatandaşların geçim, kira, işsizlik, kreş, eğitim ve sağlık sorunlarını dinledi. Özel, kadınlara yönelik sosyal güvence projelerini anlattı.

EV HANIMLARININ SİGORTASINI DEVLET ÖDEYECEK

Özel, çalışmak istediği hâlde iş bulamayan veya bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılamayan kadınların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Özel, projeyi şu sözlerle anlattı:

“Bir taraftan da iki tane şey var, vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. Yani sen vatandaşsan bir temel gelirin olacak. Biz sana iş bulamamışsak, bir maaş verememişsek, bir temel gelir olacak. O da bir aileye veriliyorsa doğrudan ev hanımının kendisine verilecek. Üçüncü bir şey, sürpriz. Seçimde söyleyecektik ama dün Kocaeli’de böyle bir kadın buluşmasında ağzımdan kaçırdım. Gazeteler yazmış, artık söyleyeceğiz. YENİ Parti iktidarında eğer bir mahallede kreş yoksa bir kusur kimin? Devletin. Bir kadın işte çalışmak istiyor, ama iş bulamadıysak kusur kimin? Devletin. Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa o zaman ev hanımının, evde çalışan, evin işini yapan hanımın sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim.”

Özel, düzenlemeyi kadınlara yönelik en önemli sosyal güvence projelerinden biri olarak nitelendirdi. Özel, “Atatürk’ü takip eden, Atatürk’ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi, en büyük armağanı bu olacak” dedi.

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ DOĞRUDAN KADINA VERİLECEK

Vatandaşlık temel geliri projesinin farklı ihtiyaçlara göre uygulanacağını belirten Özel, desteğin aile adına doğrudan ev hanımına ödeneceğini söyledi. Engelli veya özel gereksinimli çocuğu bulunan, yaşlı bakımı üstlenen ya da çok sayıda çocuğu olduğu için çalışamayan ailelerin de destekleneceğini kaydetti.

Özel, “Özel durumda çocuğu olanlar için daha zor. ‘Şemsiye’ diyorlar buna. Şemsiyenin bir tarafı engelliler için, bir tarafı özel çocuklar için, bir tarafı evde yaşlısı olup bakanlar için, çok çocuğu olup kreş olmayanlar için ve farklı zorlukları olanlara farklı desteklerle bir vatandaşlık temel geliri projemiz var. Tabii mahallenin demografisi ve diyorlar ki ‘Hep Suriyelilere veriyorlar, bize vermiyorlar.’ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kimlik kartına sahip olmanın artık eksiklik değil, güvence olduğu bir dönemi başlatacağız. Bizim yapacağımız işin özü budur” ifadelerini kullandı.

HER MAHALLEYE KREŞ SÖZÜ

Kadınların ücretli kreşlerin pahalılığına ilişkin şikâyetlerini dinleyen Özel, belediyelerin beş yılda bin kreş açmasını hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 800 kreşin tamamlandığını belirtti.

Özel, “Şu ana kadar bizim belediyeler 800’e yakın kreş yaptılar, bitirdiler. Kreş olunca özellikle yoksul mahallelere yakın yapıyoruz. Normal kreşin 10’da biri fiyatına. Eğer şehit-gazi ailesi ya da çok yokulsa ya da hiç parası yoksa ücretsiz çocukları kreşe alıyoruz” dedi.

Kreşlerin çocukların eğitime hazırlanmasını sağladığını belirten Özel, bu hizmet sayesinde kadınların da çalışma hayatına katılabildiğini vurguladı. İktidara gelmeleri hâlinde her mahalleye kreş açacaklarını ifade etti.

“70 YAŞINDA AMA İŞ BULSAM ÇALIŞACAĞIM DİYOR”

Mahalledeki temel sorunun ekonomi olduğunu söyleyen Özel, kiraların 20 bin liraya yaklaştığını, en düşük emekli aylığının ise 23 bin lira olduğunu hatırlattı. Kadınların iş bulamadığını, bazı çocukların da aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Özel, “Kadınlar hemen hemen hiç iş bulamamaktan şikayetçi. Erkekler ve küçük yaşta çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Teyzem dedi ki ‘70 yaşındayım, iş bulsam ben de çalışacağım. Geçinemiyoruz’” diye konuştu.

Ekonomik kaygıların evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını da etkilediğini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

“Şimdi Tayyip Bey geçmişte ‘Üç çocuk yapın, beş çocuk yapın’ diyordu. Şimdi öyle bir hale geldi ki bir kere onu dinleyenler bin pişman oldu, çocuklar hep işsiz ve evler yoksul. Şu anda Türkiye’de çocuk oranı o kadar düştü ki nüfusumuz da düşüşe geçti. Tek sebebi ekonomik. Yani gelecek kaygısı var. Evlenmeye korkuyor, nasıl çocuğu olacak? Evlenen çocuk yapmaya korkuyor, nasıl büyütecek?”

MESEM’E EMEK SÖMÜRÜSÜ ELEŞTİRİSİ

Özel, Mesleki Eğitim Merkezi programlarında öğrencilerin uzun süre çalıştırıldığını ve can güvenliği sorunları yaşandığını söyledi. Çıraklık başlangıcının emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmamasını da eleştirdi.

“Çırak olarak gidip stajın daha az olması gerekirken bunlar bir gün okula gidiyor, beş gün çalışıyor. Bir gün izin, beş gün çalışma ve asgari ücret. Bu büyük bir emek sömürüsü” diyen Özel, tehlikeli işlerde çalışan bazı öğrencilerin iş kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özel, “Yetişkinle aynı işi yapıyor, yarı para alıyor, olmaz. O emek sömürüsüdür” ifadelerini kullandı.

110 BİN UZMAN ÇAVUŞ OKUL GÜVENLİĞİNDE GÖREVLENDİRİLECEK

Mahalle sakinlerinin uyuşturucu ve okul güvenliği konusundaki endişelerini de dinleyen Özel, eski uzman çavuşların eğitimden geçirilerek okullarda görevlendirileceğini açıkladı.

İlk aşamada 65 bin, daha sonra toplam 110 bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını belirten Özel, “Türkiye’deki okullara başta 65 bin, sonra toplamda 110 bin güvendiğimiz, yedi yıl kendini ispat etmiş, disiplin suçu olmayan, amirlerinin örgüsünü kazanmış uzman çavuşu eğitip okul güvenliği olarak görevlendireceğiz” dedi.

BELEDİYE DESTEKLERİ ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK

Özel, belediyelerde uygulanan “Hoş geldin bebek” paketi, öğrencilere kırtasiye desteği, beslenme çantası yardımı ve yurt hizmetlerinin iktidar döneminde ülke geneline yayılacağını söyledi. Bu desteklerin valilikler, kaymakamlıklar ve Millî Eğitim müdürlükleri aracılığıyla verileceğini belirtti.

“SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ PERİŞAN ETTİLER”

Hastanelerdeki randevu, uzman hekim ve ilaç sorunlarına değinen Özel, sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı da eleştirdi.

Özel, “Şimdi kabul edelim ki AK Parti gelmeden önce sağlıkta SSK hastaneleri sorundu. İlk geldiler, bunları çözdüler. Çok da övündüler. Ama şimdi hastanede para, eczanede para, maaştan kesilir para. İlacın ucuzu ödeniyor, pahalısı var, ucuzu eczanede yok, farkının parası. Hastanede sıra, telefonla geçe sıra, uzman doktor eksiklikleri. Şu anda perişan ettiler yani sağlığı. İnşallah sağlıkla geldiler, sağlıkla gitsinler ama hakikaten bu sağlık işinden dolayı da çok kızgın millet. Duyuyorum ben de” dedi.