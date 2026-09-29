Son Dakika | AKP'li Fatma Sayan Kaya ve eşinin mal varlığı hakkında dondurma talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalına adı karıştıktan sonra AKP'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında flaş bir karara imza atıldı.

Savcılık tarafından soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazı gönderildi.

İlyas Kaya - Fatma Betül Sayan Kaya

SKANDAL PATLAK VERİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, fon skandalına konu olan fonlardan elde ettiği gelir ortaya çıkınca AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevi dâhil partideki tüm görevlerinden istifa etmişti.

Elde ettiği 2 milyar liradan fazla geliri iade ettiği öne sürülse de CHP'li Gökhan Günaydın, skandalın görünenden daha büyük olduğunu ve iade ettiği miktarın yeterli olmayacağını vurguladı.