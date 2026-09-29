Son Dakika | Fonzi Betül Sayan'ın 2 milyar lira daha iade etmesi gerekiyormuş! YENİ Parti açıkladı

SPK’nın Tera Finansal Yatırımlar Holding işlemleriyle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması ve işlem yasağı kararı almasının ardından YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Günaydın, AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin aslında 4,4 milyar lira iade etmesi gerektiğini belirtti.

"BU LİSTEYE KOYMAMIŞTIN"

Günaydın, SPK’nın 25 Eylül 2026 tarihli bültenini işaret ederek, bazı isimlere etkin pişmanlık için 15 gün süre tanındığını söyledi.

Günaydın, “Bunlara diyor ki; '15 gün içerisinde haksız edindiğin paranın iki katını yatırırsan etkin pişmanlıktan yararlanırsın ve herhangi bir soruşturma, kovuşturmaya muhatap olmazsın' diyor. Bu listenin içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya'yı ve eşini gören var mı? Yok.” dedi.

Eski Bakan Kaya ve eşinin listede yer almamasına tepki gösteren Günaydın, “Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle beraber 2.1 milyar lirayı götürdüğü halde, 2.2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymamıştın? Soru bir.” ifadelerini kullandı.

"ÖDENMESİ GEREKEN 4,4 MİLYAR LİRA"

Günaydın, Kaya’nın 2.1 milyar lira ödediğini belirterek, etkin pişmanlık kapsamında bunun yeterli olmadığını öne sürdü.

Günaydın, “Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4.4 milyar TL ödemesi gerekiyordu.” dedi.

Açıklamasında soruşturma ve kovuşturma sürecine de dikkat çeken Günaydın, “Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ya kovuşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın ve kamuoyunun peşinizi bırakacağınızı mı sanıyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

Günaydın, paranın Hazine’ye aktarılmasının fon mağdurlarının zararını karşılamadığını da savundu.

Günaydın, “Peki bunun Hazine'ye para olarak girmesinin fon mağdurlarına ne faydası var? Yani bu 2.2 milyar lirayı birilerinin cebinden aldınız, vatandaşın cebinden aldınız. O vatandaşın cebine bunu vermiyorsun da Hazine'ye aktarıyorsun. Bunun da bir mantığı var mı?” ifadelerini kullandı.

İŞTE İKİ KATINI ÖDEMESİ GEREKTİĞİNE DAİR O YASAL DÜZENLEME

SPK'nın Özata Denizcilik hisseleri için yaptığı suç duyurusunda, haksız yolla elde edilen paranın iki katını iade etmesine dair düzenlemenin not düşüldüğü ortaya çıktı.

Günaydın'ın 4,4 milyar liraya dayanak gösterdiği düzenleme şöyle:

Gökhan Günaydın da tam olarak şunları ifade etti:

"Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni. Tarih 25 Eylül 2026. Burada ne deniyor? 'Özata pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler...' Saymış insanları. Bunların içerisinde Emre Tezmen var, Kadir Boy var, Abdülkadir Özkan var, Kerem Alkin var, vesaire vesaire.

Bunlara diyor ki; '15 gün içerisinde haksız edindiğin paranın iki katını yatırırsan etkin pişmanlıktan yararlanırsın ve herhangi bir soruşturma, kovuşturmaya muhatap olmazsın' diyor. Bu listenin içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya'yı ve eşini gören var mı? Yok.

İlk önce soralım. Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle beraber 2.1 milyar lirayı götürdüğü halde, 2.2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymamıştın? Soru bir.

Soru iki: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya 2.1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4.4 milyar TL ödemesi gerekiyordu. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ya kovuşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın ve kamuoyunun peşinizi bırakacağınızı mı sanıyorsunuz?

Soru üç: Bunu Hazine'ye irat kaydettin. Peki bunun Hazine'ye para olarak girmesinin fon mağdurlarına ne faydası var? Yani bu 2.2 milyar lirayı birilerinin cebinden aldınız, vatandaşın cebinden aldınız. O vatandaşın cebine bunu vermiyorsun da Hazine'ye aktarıyorsun. Bunun da bir mantığı var mı?"