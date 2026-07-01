Saray'ın gönlündeki sol butlanın yazısında ortaya çıktı! Okuyanlar sufle Mehmet Uçum'dan dedi

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, Ali Haydar Fırat’ın “Yeni CHP” yazısı yeni bir tartışma başlattı. Fırat’ın yazısındaki “yurtsever sol” vurgusu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un daha önce kaleme aldığı yazıyla büyük benzerlik taşıdı. İki yazıyı okuyanlar 'Sufle saray'dan' yorumu yaptı...

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan tartışmalar büyüyor. CHP Lideri Özgür Özel’in “Erdoğan kendisine sadık bir muhalefet yaratmaya çalışıyor” sözleri hâlâ gündemdeyken, butlan yönetiminin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat’ın yayımladığı yazı dikkat çekti.

Fırat’ın “Yeni Dönem, Yeni Düzen, Yeni CHP…” başlıklı yazısında kullandığı bazı ifadeler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un daha önce “sol”, “yurtsever sol” ve “Terörsüz Türkiye” başlıklarıyla kaleme aldığı yazıyla benzer bulundu. İki metinde de “yurtsever sol”, “antiemperyalizm”, “kimlik siyaseti eleştirisi” ve “liberal sol” eleştirisi öne çıktı.

O KULİS YAZISINDAN SONRA...

Bu benzerlik, 29 Haziran’da basına yansıyan bir kulis bilgisinin ardından daha da dikkat çekici hâle geldi. Söz konusu kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bir ismin, yargı sürecinin kendi lehlerine ilerlediğini söylediği aktarıldı. Aynı iddiada, sürecin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından planlandığı da ileri sürüldü.

Gazeteci Deniz Zeyrek’in aktardığı kulis bilgisinde şu ifadeler yer almıştı:

“Yargı tamamen arkamızda. Hepsinin (Özgür Özel ekibinin) haddini bildireceğiz (burada daha argo bir cümle kurdu ama ben size aktaramadığımdan ‘haddini bildireceğiz’ diye yazdım). Ağızlarıyla kuş tutsalar hiçbir şey elde edemeyecekler. Bütün kapılar yüzlerine kapanacak. Mehmet Uçum süreçte yaşanacak her detayı planlamış ve süreç tıkır tıkır işliyor.”

Bu kulis iddiasından kısa sonra Ali Haydar Fırat’ın Uçum ile benzerlik gösteren yazısının yayımlanması, dikkat çekti.

İKİ YAZI AYNI KAVRAMLAR

Mehmet Uçum’un yazısında sol siyaset, “yurtseverlik” ve “antiemperyalizm” üzerinden tarif ediliyor. Uçum bu konuda şu ifadeyi kullanıyor:

“Bu nedenle günümüzde yurtsever olmak, solun uluslararası toplum bağlamında belirleyici kimliğidir.”

Ali Haydar Fırat’ın yazısında da benzer bir vurgu yer alıyor. Fırat, CHP için yeni dönemin siyasetini şöyle tarif ediyor:

“Buna karşı yurtsever sol bir siyaset yeni dönemin temel sorumluluğudur.”

Uçum’un yazısında, kimlik siyaseti üzerinden solculuk yapıldığı eleştirisi yer alıyor. Uçum, bu konuda şu cümleyi kuruyor:

“Kimlik meseleleri üzerinde sol retoriği kullananların hiçbir zaman ne sınıf ne toplum esaslı sol pratikler içerisinde olmadıkları da bilinen bir gerçektir.”

Fırat da kendi yazısında CHP’nin kimlik siyasetine sıkıştığını savunuyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

“Sınıf eksenli siyaset geniş kesimleri/kitleleri birleştirir. Kimlik siyaseti ise bu geniş kesimleri ve kitleleri parçalar.”

UÇUM 'ANTİEMPERYALİZİM' DEDİ FIRAT'DAN DA VURGU GELDİ

Uçum ‘antiemperyalizm’ dedi, Fırat ‘emperyalizm ve sermaye’ vurgusu yaptı

Mehmet Uçum’un yazısında “yurtsever sol”un temel özelliği antiemperyalizm olarak anlatılıyor. Uçum, bu noktada şu ifadeyi kullanıyor:

“Antiemperyalizm ise yurtsever solun temel karakteridir.”

Ali Haydar Fırat da yazısında bugünün temel meselesini emperyalizm ve sermaye üzerinden tarif ediyor:

“Bugünün temel çelişkisi nedir? Emperyalizmin ve sermayenin saldırılarına karşı ülkeyi ve insanı korumaktır.”

FIRAT ERDOĞAN KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ KURDU

Ali Haydar Fırat’ın yazısında en dikkat çeken bölümlerden biri de CHP’nin Erdoğan karşıtlığına sıkıştığı yönündeki değerlendirme oldu. Fırat, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Siyasal pragmatizm ve popülizme parantezinde, kişi karşıtlığı (Erdoğan) ve kişi kurtarıcılığına (İmamoğlu) indirgenen siyasetin sistem/düzen dışı bir tartışma alanına çekilmesi solun ve cumhuriyetçi eleştirinin körelmesine sebebiyet vermiştir.”

Fırat’ın bu sözleri, CHP Lideri Özgür Özel’in “Erdoğan kendisine sadık bir muhalefet yaratmaya çalışıyor” sözleriyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.