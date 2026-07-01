Hepsi tek tek butlan yönetiminde kümeleniyor! İftiracısı da orada trolü de...

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partide "arınma" dönemi başlattığını iddia etse de yapılan yaptığı atamalar ve ona destek veren isimler tartışma konusu olmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki bir söylemle çevresine topladığı isimlerin geçmişteki mafya bağlantıları, iftira davaları, rüşvet iddiaları ve dikkat çeken ilişkileri sosyal medyada büyük bir çelişkiye dönüştüğü yorumlarına neden oldu.

Mahkeme kararıyla CHP’ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arınma” söylemi, yaptığı atamalar ve çevresinde görülen tartışmalı isimlerle yeniden gündemde. Listede iftira yaydığı belirtilen isimler de var, belediye dosyalarında adı geçenler de, mafya iddialarıyla anılanlar da.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara İl Yönetimi’nden MYK görevlendirmelerine, danışman çevresinden Genel Merkez ziyaretçilerine kadar uzanan tablo, kamuoyunda “Bu nasıl arınma?” sorusunu gündeme taşıdı.

Çünkü listede, geçmişte ağır iftira iddialarıyla, belediye soruşturmalarıyla, nüfuz ticareti suçlamalarıyla ya da organize suç örgütü bağlantılı ses kayıtlarıyla anılan birçok isim bulunuyor.

KURULTAY TANIĞININ OĞLU MYK'DA

Kılıçdaroğlu’nun MYK listesinde yer alan Ahmet Hakan Uyanık da dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uyanık, kurultay davasında ifade veren eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın oğlu.

Veysi Uyanık, kurultay sürecinde delegeleri ikna etmek için para ve market kartı dağıttığını iddia etmişti. Bu iddialar, zaten CHP kurultay davasının temel tartışma başlıkları arasındaydı. Kılıçdaroğlu’nun “iradesini parayla satanlar bu partide yer alamaz” sözlerinin ardından, bu ifadeleri veren kişinin oğlunun MYK’da görevlendirilmesi yeni bir çelişki olarak yorumlandı.

KURULTAY DAVASININ ŞİKÂYETÇİSİ DE KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDA

Butlan sürecinde Kılıçdaroğlu’na destek veren isimlerden biri de Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. CHP kurultayına ilişkin davada şikâyetçi olan Savaş, mahkeme sürecinde aldığı pozisyonla tartışma yaratmıştı. Savaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasına zemin hazırlayan sürecin destekçileri arasında yer alması, eleştirileri daha da büyüttü.

GELİBOLU’DA CHP’DEN AYRILAN İSİM İL BAŞKANI YAPILDI

Butlan yönetiminin Çanakkale İl Başkanlığı’na atadığı Koray Akkuş da tartışma yaratan isimler arasına girdi. Gelibolu’da daha önce CHP Belediye Meclis Üyesi olan Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı gösterilmeyince partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti. Akkuş’un İYİ Parti’den aday olduğu seçimde CHP Gelibolu Belediyesi’ni kaybetmiş, bu süreç parti içinde “CHP’ye seçim kaybettiren isim yeniden ödüllendirildi” yorumlarına neden olmuştu.

GÜLŞAH DURBAY'IN KEMİKLERİNİ SIZLATAN ATAMA

En çok tepki çeken görevlendirmelerden biri, CHP Ankara İl Yönetimi listesinde yer alan Gizem Altunsoy oldu. Sosyal medyada “Gizem Lara” adıyla bilinen Altunsoy’un, kolon kanseriyle mücadele ederken hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında ortaya atılan iddiaları sosyal medyada yaydığı belirtiliyor.

Durbay, kanser hastalığı sırasında bir yandan tedavi görmüş, bir yandan da kendisine yöneltilen bu iddialarla mücadele etmişti. Durbay’ın şikâyeti sonrası açılan davada, iddiaları ilk gündeme getiren isim hakkında ceza verildiği aktarılmıştı. Bu süreçte söz konusu iddiaların sosyal medyada yayılmasında adı öne çıkan Altunsoy’un, Kılıçdaroğlu döneminde Ankara İl Yönetimi’ne atanması tepki çekti.

MAFYA İLE SES KAYDI OLAN İSİM YÖNETİMDE

Tartışmalı isimlerden biri de eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu. Çetin, Kılıçdaroğlu yönetiminde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Ancak Çetin’in adı, 2024 yılında Baygaralar suç örgütü lideri Ramazan Baygara tarafından paylaşılan bir ses kaydıyla gündeme gelmişti.

Baygara, Çetin hakkında Adana’daki mafya gruplarıyla ilişki kurduğu, devlet arazisini mafyaya verdiği ve yakınlarının haksız kazanç sağladığı yönünde iddialar ortaya atmıştı. Çetin ise ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul etmiş, ancak kaydın tamamının yayımlanmadığını söylemişti.

Çetin’in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday gösterilmemesi üzerine partisinden ayrılıp İYİ Parti’den aday olmuştu.

BEŞİKTAŞ DOSYASINDA ADI GEÇEN FIRAT İLETİŞİMİN BAŞINDI

Kılıçdaroğlu cephesinin iletişim koordinatörlüğüne getirilen Ali Haydar Fırat da tartışmaların odağındaki isimlerden biri oldu. Fırat’ın adı, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında verilen bazı ifadelerde geçti.

Dosyada yer alan iddialara göre, Politikyol adlı internet sitesinin Beşiktaş Belediyesi’ne satışı ve ödeme süreciyle ilgili anlatımlarda Fırat’ın adı anıldı. İfadelerde sitenin belediye tarafından 400 bin TL karşılığında satın alındığı, gerçek değerinin ise daha yüksek gösterildiği iddia edildi. Fırat ise bu iddiaları reddetti; siteyi belediyeye bedelsiz devrettiğini ve banka hesabına yatırdığı paranın kendi birikimi olduğunu söyledi.

ATAKAN SÖNMEZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkında ortaya atılan iddialar da “arınma” tartışmasının bir başka başlığı oldu. Gazeteci Altan Sancar, Sönmez’in 2017 yılında Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi gelirlerini farklı bir hesaba yönlendirdiğini ve bu nedenle işten çıkarıldığını öne sürdü.

Bu iddia henüz yargı kararıyla kesinleşmiş bir hüküm değil. Ancak Kılıçdaroğlu’nun “ahlak”, “erdem” ve “temizlik” kavramlarıyla yürüttüğü siyasi söylem nedeniyle, basın danışmanı hakkındaki bu ağır iddia yeniden gündeme taşındı.

Ayrıca Sönmez’in bir dönem CHP Genel Merkezi’nde çalışırken maaşının Kartal Belediyesi üzerinden ödendiği iddiası da kamuoyuna yansıdı. Bu iddia da “bankamatik personel” tartışmaları üzerinden Kılıçdaroğlu ekibine yöneltilen eleştirileri artırdı.

Atakan Sönmez'in Cumhuriyet'ten kovulma sürecini de dönemim genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya şöyle anlatmıştı:

"Gazetenin hukuk bürosu, '2017 yılından bu yana gazetenin internet sitesinde reklamdan elde edilen gelirin bir bölümünün başka bir hesaba aktarıldığı, oluşan bu havuzdan internet sitesindeki bazı isimlere, yöneticilere maaş dışında ödeme yapıldığı' tespitini iletti. Ödeme yapılan isimler arasında internet sitesinin sorumlu haber müdürü Atakan Sönmez de vardı. Ben de Atakan Sönmez’in işten çıkarılmasına karar verdim. Bu kararı da kendisine odama çağırarak bizzat ilettim

Hukuk servisi, usulsüzlük tespitinin ardından ilgili isimlerle iletişime geçti. Daha önce internet sitesinden ayrılan bir çalışanın, gazetenin talep ettiği para iadesinin büyük bir bölümünü gazete muhasebesine geri ödemesi üzerine yönetim suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçti."

Açıklamasının sonunda ilkeli yayıncılık vurgusu yapan Aykut Küçükkaya, 2021 yılının Aralık ayında gazetede yaşanan sendikal kriz ve çalışanların işten atılması üzerine Cumhuriyet’teki Genel Yayın Yönetmenliği de dahil olmak üzere tüm görevlerinden istifa ettiğini hatırlatarak, "Durum bundan ibarettir"

BATMAN'A ATANAN İSMİN SKANDAL SÖZLERİ...

Butlan yönetiminin Batman İl Başkanlığı’na atadığı Yılmaz Özkanat da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gündeme geldi. Özkanat’ın atamadan bir gün önce, butlan yönetiminin kararlarını eleştiren bir partiliye küfürlü yanıt verdiği ortaya çıktı.

Özkanat’ın ayrıca Gülşah Durbay’ın cenazesinde Özgür Özel’in yaşadığı duygusal anlara tepki gösteren paylaşımı da yeniden gündeme geldi. Bu paylaşımda Özel’in tabut başındaki görüntüsünü “abartılı” bulduğunu söylemesi, özellikle Durbay’ın ölümünden sonra oluşan hassasiyet nedeniyle parti içinde tepki topladı.

İBB BORSASI'NDA İSMİ GEÇEN AVUKAT GENEL MERKEZDE POZ VERDİ

CHP Genel Merkezi’nde ortaya çıkan bir başka tartışmalı isim avukat Mehmet Yıldırım oldu. Yıldırım, daha önce Özgür Özel’in “İBB borsası” iddiasıyla adını andığı isimler arasındaydı. Özel, Yıldırım için “Ses kaydı elimde, WhatsApp kaydı elimde” demiş ve konuyu HSK ile Türkiye Barolar Birliği’ne taşıyacağını söylemişti.

Bu açıklamaların ardından Yıldırım hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım daha sonra CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek “Genel Merkez’deyiz. Arınma burada başlamış” notuyla fotoğraf paylaştı.

TOLGAHAN ERDOĞAN YENİDEN SAHNEDE

CHP ve İBB soruşturmalarında adı sık sık geçen Tolgahan Erdoğan da butlan süreciyle birlikte yeniden gündeme geldi. Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nde çekilen fotoğrafını “Baba ocağındayız. Yeni gelmedik, geri geldik” notuyla paylaştı.

Erdoğan’ın kurultay davasında ve İBB dosyalarında verdiği ifadeler daha önce çok tartışılmıştı. Kurultayda para dağıtıldığına ilişkin iddialarında somut belge sunamadığı, bazı bilgileri “duyduğunu” söylediği aktarılmıştı. Hatta bir iddiasında para taşındığını söylediği kişinin yıllar önce hayatını kaybettiği, adı geçen bankanın ise Yunanistan’da faaliyet göstermediği ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Erdoğan’ın butlan yönetimi döneminde Genel Merkez’de görünmesi, muhalif kamuoyunda “seyyar iftiracı” tartışmasını yeniden canlandırdı.

TİP'Lİ GENÇLERİ ÖLDÜREN İLE YAN YANA...

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ramazan Kubat’ın CHP Genel Merkezi’nde bozkurt işareti yaptığı fotoğraf da parti tabanında tepki çekti. Fotoğrafta yer alan isimlerden bazıları, daha sonra Haluk Kırcı ile aynı masada çekilmiş bir başka kare üzerinden gündeme taşındı.

Haluk Kırcı, 1978’de Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin öldürülmesi davasında yargılanmış ve mahkûm olmuş bir isim. Bu nedenle CHP Genel Merkezi’nde bozkurt işaretli fotoğraf verenlerin Kırcı ile aynı karede görülmesi büyük tepki çekmişti.