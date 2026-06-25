Saray seçimin Meclis'te oylanacağı tarihi açıkladı!

Saray danışmanlarından Mehmet Uçum, erken seçim için16 Nisan 2028'i işaret etmesinin ardından bu sefer de Meclis'e bu kararın alınması için gelecek oylama için tarih verdi. Uçum, 2028’in 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde TBMM’de oylama olabileceğini yazdı.

Uçum, olağan takvim yerine üç hafta önce seçimin yapılmasının erken seçim manası taşımadığını öne sürdü. Uçum, "öne çekilmiş seçim" sayesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini söyledi. Anayasa'ya göre, Meclis'te olağan takvim yerine erken seçim yapılırsa görevdeki Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

Anadolu Ajansı için kaleme aldığı yazıda Uçum, 2028 seçimlerinin olağan tarihinin 14 Mayıs değil, 7 Mayıs 2028 olduğunu savundu. Uçum’un yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına imkân verecek Meclis kararı için de tarih aralığı verdi.

"OLAĞAN SEÇİM 7 MAYIS 2028"

Uçum, genel seçimlerin olağan tarihine ilişkin tartışmada 14 Mayıs 2028 tarihinin yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028'dir. Bu tarihi 14 Mayıs 2028 olarak ifade etmek yanlıştır. Mevzuatımıza göre izleyen genel seçimlerin olağan tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için birlikte yapılan son seçim tarihinin beşinci yılındaki aynı günden bir önceki pazar günüdür.

Bunun sebebi beş yıllık görev süresi aşılmadan seçimlerin yapılması zorunluluğudur. En son birlikte genel seçim 14 Mayıs 2023 tarihinde yapıldığı için önümüzdeki genel seçimler de 14 Mayıs 2028 tarihinden bir önceki pazar günü olacaktır.

Bu da 7 Mayıs 2028 tarihi demektir. 14 Mayıs 2028 tarihinin de pazar gününe denk gelmesi kafaları karıştırıyor olabilir ama bunun bir önemi yoktur. Genel seçimlerin "bir önceki pazar günü yapılması" kuralı sebebiyle önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar günüdür.”

Uçum, yazısında mühürsüz oylar ile kabul edilen son anayasa değişikliğinin yıldönümü olan 16 Nisan'ı bir kez daha gündeme getirdi.

Uçum erken seçim değil 'erken alınmış seçim' olarak niteliği seçim için bir kez daha 16 Nisan 2028'i tarih olarak verdi.

ERKEN SEÇİM DEĞİL SAVUNMASI

Bu tarihin siyasi ve sosyal anlamda “erken seçim” olmadığını iddia eden Uçum, seçimin yalnızca "üç hafta öne alınacağını" belirtti:

“Öte yandan önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir "erken seçim" tarihi değildir.

Zamanında yapılacak seçimin sadece üç hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur.”

TARİH ARALIĞINI VERDİ

Uçum’a göre TBMM’nin bu kararı seçimden hemen önce değil, 2028 yılının Şubat ayında alması mümkün. Uçum, Meclis’te karar alınabilecek tarih aralığını şöyle açıkladı:

“Bu karar sanıldığı gibi olağan seçim gününden üç hafta önce alınmayacaktır. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir.”

Uçum, seçimin olağan tarihinden kısa süre önce yapılmasının “erken seçim” olarak nitelenemeyeceğini savundu. Yazısında bu durumu “döneminde ama öne alınmış seçim” sözleriyle ifade etti.

"DÖNEMİNDE ÖNE ALINMIŞ SEÇİM" SAVUNMASI

“Elbette öne alınmış seçim de erkene alınmış bir seçimdir ama siyasi ve sosyal anlamıyla "erken seçim" değildir. Dolayısıyla özellikle parlamenter sistemin ezberleriyle üç hafta öne alınan seçim "erken seçim" sayılmaz gibi itirazların bir değeri yoktur. Zaten olağan gününden kısa süre öne alınan seçimlere kimse "erken seçim" demiyor. "Döneminde ama öne alınmış seçim" deniyor.”

Uçum, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararını alabileceği son tarihe ilişkin tartışmalara da değindi. Seçim takvimi açısından 10 Mart 2028 tarihini işaret eden Uçum, bunun dışında bir süre kısıtı olmadığını belirtti.

“Diğer bir konu TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararını alabilmesi için "en geç" addedilebilecek bir tarih olup olmadığı tartışmasıdır. Bu konuda seçim hukukundaki gün hesapları dışında herhangi bir kısıt yoktur. Önümüzdeki genel seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar günü olduğu için bu tarihe göre seçim takviminin başlangıcı 10 Mart 2028 günü olacaktır. Teknik tartışmalar bir yana TBMM 10 Mart 2028 tarihinden önce ve öne alınacak seçim tarihinin takvimini de gözeterek uygun bir günde seçimlerin yenilenmesi kararı alabilir. Başka da bir süre kısıtı yoktur.”

BAHÇELİ'NİN DESTEĞİNİ HATIRLATTI

Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2028 tarihine ilişkin değerlendirmesine de yazısında yer verdi. Bahçeli’nin desteğinin “konuya son noktayı koyan bir yaklaşım” olduğunu savundu.

“Elbette Değerli Büyüğümüz Sayın Bahçeli'nin genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihine ilişkin derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz. "Seçimin zamanında yapılmasıyla önerilen 16 Nisan 2028 tarihi arasında saat farkı bile yoktur." mealindeki kararlı cevabı konuya son noktayı koyan bir yaklaşımdır.”

ANAYASAL HİLE ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Uçum, seçimin kısa süre öne alınmasının Anayasa’da yer alan bir imkân olduğunu belirterek, buna “hile” denilmesini eleştirdi.

“Seçimin kısa süre öne alınması Anayasal bir imkan olmasına rağmen bu durumu hile diye ifade etmek ise başlı başına bir kara propagandadır.

2023 genel seçimleri de öne alındı. Bir anayasal hile tartışması da söz konusu olmadı. Anayasa'da açıkça "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" hükmü vardır. Bu hükmün devreye girmesi, hiçbir şarta veya hiçbir dış sebebe bağlanmamıştır. Sadece TBMM'nin iradesi gerekli ve yeterlidir. Anayasal durum bu kadar açıkken anayasal hileden söz etmek tam bir demagojidir.”

ERDOĞAN İLE YARIŞIN ÇAĞRISI

Uçum, yazısının devamında TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararını alması hâlinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden adaylık yolunun açılacağını belirtti. Uçum, bu kararın “hiçbir dış sebep olmadan” alınabileceğini savundu.

“Açıklamalara göre vakti gelince örneğin Şubat 2028'in ilk yarısının son günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı veren Anayasa hükmü TBMM'de hiçbir dış sebep olmadan işletilebilir. O noktada salt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık imkanı geliyor diye buna karşı çıkanlar olursa bunların tutumu demokratik rekabetten, demokratik yarıştan kaçmak anlamına gelir.

Madem muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yenme hedefi var veya bu hedefi koydular o zaman demokrat davranmaları ve demokratik rekabete alan açmaları gerekir.”

Uçum, Cumhur İttifakı’nın 2028 seçimlerindeki adayının Erdoğan olduğunu açıkladığını hatırlatarak, muhalefetin tutumunu netleştirmesi gerektiğini yazdı.

“Cumhur İttifakı önümüzdeki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanımız Erdoğan olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan ettiği için artık muhalefetin netleştirmesi gereken konu bellidir.

Muhalefet 2028 yılında zamanında yani döneminde yapılacak ama kısa bir süre öne alınacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha demokratik yarışa girecek mi yoksa demokratik rekabetten kaçacak mı?

Makul olan odur ki demokratik yarıştan ve rekabetten yana olan hiç bir siyasi parti ve siyasi mecra kaçmayı tercih etmez. Ayrıca Türkiye seçmeni Anayasal imkan olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olarak önüne gelmesine engel olan siyasi aktörleri de affetmez.”

Uçum, yazısının sonunda 2028 seçimlerinin zamanında, ancak kısa süre öne alınarak yapılabileceğini savundu. Bu formülün Erdoğan’a Anayasa’daki istisnai hüküm gereği “son kez” aday olma imkânı vereceğini belirtti.

“Tüm bu nedenlerle önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde ama kısa bir süre öne alınarak yapılacağı güçlü bir şekilde öngörülebilir. Bu öne alma da Cumhur İttifakının adayı olarak ilan edilen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Anayasa'nın istisnai hükmü gereği son kez aday olma imkanı verecektir.”