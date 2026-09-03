Şamil Tayyar Melih Gökçek'i övüp 'Fırtına geliyor' diye uyardı

Ailesinin Almanya’daki milyonluk mal varlığına ilişkin şüpheli sıfatıyla ifade verecek Melih Gökçek hakkında Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, Gökçek’in tutuklanmasını beklemediğini söyledi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in cuma günü savcılığa ifade vereceğini açıkladı.

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda Gökçek ile görüştüğünü ve moralinin yerinde olduğunu belirtti. Gökçek’in sürece ilişkin “Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir” dediğini aktaran Tayyar, “olgunca bir tavır” diyerek Gökçek'i övdü.

FIRTINA GELİYOR DİYE UYARDI

Gökçek hakkında tutuklama kararı beklemediğini ifade eden Tayyar, böyle bir niyet olması hâlinde gözaltı işlemi yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Tayyar, Gökçek'e yönelik bu işlemlerin bir fırtınanın öncüsü olduğunu iddia etti.

"Ufukta “Kusursuz Fırtına” havası var sanki" diyen Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Melih Gökçek, Cuma günü savcılığa ifadeye gidiyor.

Az önce konuştum, morali yerinde.

“Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir” diyor.

Olgunca bir tavır.

Ya sonra?

Tutuklama beklemiyorum, öyle bir niyet olsa en azından gözaltı işlemi yapılırdı diye düşünüyorum.

Daha sonra?

Türkçeye “Kusursuz Fırtına” olarak çevrilen George Clooney’in başrolde oynadığı “The Perfect Storm” filmini izleyenler hatırlar.

Kuzey Atlantik’te iki ayrı cepheden yükselen fırtınanın bir noktada birleşerek tarifsiz bir dalgaya dönüşümüyle alabora ettiği balıkçı teknesindeki dramı anlatır.

Ufukta “Kusursuz Fırtına” havası var sanki.

Bugün Gökçek’e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir.