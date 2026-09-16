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Şamil Tayyar günü gününe seçim tarihi verdi! İkinci tur olacağına kesin gözü ile bakıyorlarmış

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, parti genel merkezinde seçimin ilk turunun 2 Nisan 2028’de, ikinci turunun ise 16 Nisan 2028’de yapılmasının konuşulduğunu belirterek bu ihtimalin yüksek olduğunu söyledi.

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Şamil Tayyar günü gününe seçim tarihi verdi! İkinci tur olacağına kesin gözü ile bakıyorlarmış
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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, AKP Genel Merkezi’nde Nisan 2028 seçeneğinin konuşulduğunu belirtti. Tayyar, AKP Genel Merkezi'nin 'ikinci tur' için de beklediği tarihi yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de yaptığı açıklama, erken seçim iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Tartışmalara katılan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partisinde erken seçim hazırlığına ilişkin herhangi bir duyum almadığını söyledi.

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"NİSAN 2028 İHTİMALİ SATIN ALINMIŞ DURUMDA"

Tayyar, 2027’nin ekim veya kasım aylarında seçim yapılması ihtimalinin daha önce konuşulduğunu ancak son dönemde Nisan 2028 seçeneğinin öne çıktığını ifade etti:

"Bir ara 2027 Ekim/Kasım ihtimali konuşuluyordu ama bir süredir Nisan 2028 ihtimali satın alınmış durumda."

AKP Genel Merkezi’nden bir arkadaşının seçimlerin ilk turu için 2 Nisan, ikinci turu için ise 16 Nisan tarihini verdiğini aktaran Tayyar, bu tahminin gerçekleşme ihtimalini yüksek gördüğünü belirtti:

"Hatta genel merkezden bir arkadaşım, “Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur” şeklinde tahminde bulundu, “yaz bir kenarda kalsın’ dedi."

"SEÇİM KARARINI ŞİMDİDEN ALIN" ÖNERİSİ DE YAPTI

Tayyar, seçim tarihi ne olursa olsun kararın erkenden açıklanması gerektiğini savundu. Böylece baskın seçim tartışmalarının sona ereceğini ve siyasi tansiyonun düşeceğini kaydetti.

Tayyar’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın Rize’de yaptığı “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum” açıklamasını, “erken seçim sinyali” gibi yorumlayanlar oldu. Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok. Açıkçası ben de partinin hiçbir köşesinde erken seçim fısıltısı duymadım. Bir ara 2027 Ekim/Kasım ihtimali konuşuluyordu ama bir süredir Nisan 2028 ihtimali satın alınmış durumda. Hatta genel merkezden bir arkadaşım, “Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur” şeklinde tahminde bulundu, “yaz bir kenarda kalsın’ dedi. Yüksek ihtimal ama siyasette kesin konuşmamak gerektiğini öğreneli çok vakit geçti. İşte bu aşamada bir önerim var. Daha önce söylemiştim, tekrar edeyim. Sonuçta seçim ne zaman olacaksa olsun, mevcut şartlarda seçim kararını şimdiden almakta fayda var. 18 Nisan 1999 seçim kararı 9 ay önceden alınmıştı. Şimdi de olabilir. Partiler ona göre hazırlıklarını sürdürür, baskın veya erken seçim kaygısı ortadan kalkar, siyasetin stresi azalır, polemikler biter, normalleşme başlar. Bence denenmeli."

Şamil Tayyar günü gününe seçim tarihi verdi! İkinci tur olacağına kesin gözü ile bakıyorlarmış - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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