Sabah saatlerinde ifade vermişti: Gencay Özcan gözaltına alındı
Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddia edilen sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade vermişti. Ancak savcılığın talebi doğrultusunda Özcan hakkında gözaltı kararı verildi.
Özcan, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa da ifade verecek.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı"nda darbe girişimine "tiyatro" ifadesi kullandıkları iddiasıyla CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık, şüphelilerin ifadelerinin alınması için kolluk birimlerine talimat verildiğini açıklamıştı.