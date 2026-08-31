Saadet Partisi Liderinden Hakan Fidan'a sert tepki: NATO ile Mekke yan yana gelemez! Tehlikeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mekke Antlaşması’na dair değerlendirmelerine sert bir dille tepki gösterdi. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "NATO ile Mekke yan yana gelemez" vurgusunda bulundu.

"MEKKE ANTLAŞMASI NATO'NUN TAMAMLAYICISIDIR" SÖZLERİNE TEPKİ

Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamayı hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"NATO ile Mekke yanyana gelemez! Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın, 'Mekke Antlaşması, NATO’nun tamamlayıcısıdır' açıklamasını son derece tehlikeli ve endişe verici buluyoruz. NATO’yu tamamlayan bir antlaşma, bu bölgede barışı değil; İsrail’in güvenliğini tahkim eder. İsrail’in saldırganlığına karşı sessiz kalan, Gazze’de yaşananlara karşı caydırıcı hiçbir irade ortaya koymayan NATO’yu merkeze alan bir güvenlik mimarisi, bölgemize huzur getiremez. Bölgesel ittifakları Atlantik paktının uzantısı olarak gören bir anlayışla ne Gazze korunabilir ne de adil bir dünya kurulabilir. Şahsiyetli bir dış politika, NATO'nun gölgesine sığınarak değil, kendi medeniyet değerlerimize dayanarak yapılır!"