Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Rüşveti alan savcı parayı tarlaya yatırmış! İstanbul adliyelerindeki rüşvet skandalında yeni perde

Rüşveti alan savcı parayı tarlaya yatırmış! İstanbul adliyelerindeki rüşvet skandalında yeni perde

İstanbul adliyelerindeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan savcı B.G. hakkında yeni iddia ortaya atıldı. B.G.’nin rüşvet parasıyla Çatalca’da iki tarla aldığı, bazı dosyalarda ise şüphelileri serbest bıraktığı öne sürüldü.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Rüşveti alan savcı parayı tarlaya yatırmış! İstanbul adliyelerindeki rüşvet skandalında yeni perde
Son Güncelleme:

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiğine yönelik operasyonun yeni detayları ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında rüşvet parası ile Çatalca'dan iki tarla aldığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; resmî tapu bedelinin 450 bin TL gösterildiği, ancak taşınmazların gerçek değerinin 2,5 milyon TL olduğu iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında meslekten çıkarılmasına kararı verdi.

B.G'nin bir devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararları ve MASAK raporlarına rağmen tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı iddia edildi.

Daha önce İstanbul’da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., “rüşvete aracılık” ve “örgüte bilerek yardım etme” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adli kaynaklara göre de; B.G.’nin, 2022'de Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma belediye yöneticilerine de menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de iddia edildi.

Rüşvet aldığı ortaya çıkan Çinli başkana idam cezasıRüşvet aldığı ortaya çıkan Çinli başkana idam cezası

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara para karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla rüşvet ve örgüt soruşturması başlatmıştı. Soruşturmada bugüne kadar 8 şüpheli tutuklanmış, yurt dışında olduğu belirtilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Dosyada adı geçen 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmış, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K. de rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili L.T.’nin taraf olduğu davaya ilişkin dosya ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Savcı Adliye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro