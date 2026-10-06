Rüşveti alan savcı parayı tarlaya yatırmış! İstanbul adliyelerindeki rüşvet skandalında yeni perde

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiğine yönelik operasyonun yeni detayları ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında rüşvet parası ile Çatalca'dan iki tarla aldığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; resmî tapu bedelinin 450 bin TL gösterildiği, ancak taşınmazların gerçek değerinin 2,5 milyon TL olduğu iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında meslekten çıkarılmasına kararı verdi.

B.G'nin bir devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararları ve MASAK raporlarına rağmen tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı iddia edildi.

Daha önce İstanbul’da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., “rüşvete aracılık” ve “örgüte bilerek yardım etme” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adli kaynaklara göre de; B.G.’nin, 2022'de Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma belediye yöneticilerine de menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de iddia edildi.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara para karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla rüşvet ve örgüt soruşturması başlatmıştı. Soruşturmada bugüne kadar 8 şüpheli tutuklanmış, yurt dışında olduğu belirtilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Dosyada adı geçen 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmış, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K. de rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili L.T.’nin taraf olduğu davaya ilişkin dosya ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.