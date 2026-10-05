Rüşvet aldığı ortaya çıkan Çinli başkana idam cezası

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin başkenti Haikou'nun eski ÇKP Parti şefi Luo Zengbin, Chenzhou Orta Halk Mahkemesi tarafından cumartesi günü yüz milyonlarca yuan değerinde rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Luo'nun siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına karar verdi. Luo'nun yasa dışı kazançları ve ilgili faizleri de müsadere edilerek Devlet hazinesine aktarılacak.

317 MİLYON YUANDAN FAZLA RÜŞVET ALDI

Mahkeme, Luo'nun Sichuan ve Hainan eyaletlerindeki görevlerini kullanarak ilgili departmanlara ve kişilere işletme, sözleşme edinme, proje ilerletme ve fon tahsisi gibi konularda çıkar sağladığını ve karşılığında 317 milyon yuan (46,22 milyon dolar) değerinde rüşvet aldığını tespit etti. Mahkeme, Luo'nun davranışının rüşvet suçunu oluşturduğuna ve söz konusu miktarın "son derece büyük" olması ve ülkeye ve halka verdiği "son derece büyük" zarar nedeniyle ölüm cezasına çarptırılması gerektiğine karar verdi.

MAHKEME HAFİFLETİCİ NEDENLERİ DİKKATE ALDI

Mahkeme, Luo'nun diğer önemli davalarda güvenilir bilgiler sunması, bazı rüşvetleri almada başarısız olması, soruşturmacılar tarafından bilinmeyen rüşvet olaylarının çoğunu gönüllü olarak açıklaması, suçlarını itiraf etmesi ve yasa dışı kazançları proaktif olarak iade etmesi gibi nedenleri dikkate alarak cezada indirim kararı verdiğini ekledi.

LUO ZENGBIN'İN KARİYERİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

59 yaşındaki Sichuan doğumlu Luo, kariyerine Temmuz 1990'da başladı ve Haziran 1993'te Çin Komünist Partisi'ne katıldı. 2022'de Hainan'a gitmeden önce memleketi Sichuan'da Guang'an belediye başkanı ve Mianyang Parti şefi gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ocak 2022'de Hainan Eyalet Komitesi Daimi Komitesi üyesi ve Haikou Belediye Parti Komitesi sekreteri oldu. Luo, Aralık 2024'te soruşturmaya alındı ve Mayıs 2025'te partiden ihraç edilerek kamu görevinden uzaklaştırıldı. Beş ay sonra rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Mahkeme davayı geçen yılın sonunda kamuya açık olarak dinledi.