İngiliz istihbaratından üniversitelere Çin uyarısı

MI5 tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'deki araştırmacıların ve akademisyenlerin, "China Academy of General Technology" (CAGT) olarak da bilinen "China General Technology Research Institute" (CGTRI) ile yürüttükleri tüm çalışmaları derhal durdurmaları gerektiği bildirildi. CAGT yapısının ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan güvenlik servisi, bu kurumun Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) için çalışan bir paravan örgüt olduğunu iddia etti.

ULUSAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA YARGILAMA UYARISI

İstihbarat birimleri, Çinli kuruluşun İngiltere genelindeki birçok üniversitede 100’den fazla akademisyeni finanse ettiğini ve bu yolla elde edilen araştırma verilerinin Çin istihbaratına aktarıldığını öne sürdü. Yetkililer, uyarılara rağmen bu kurumla iş birliğini sürdüren akademisyenlerin 2023 Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanabileceğini duyurdu.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN SERT TEPKİ

Londra’daki Çin Büyükelçiliği ise iddialara yanıt vererek suçlamaların tamamen asılsız ve uydurma olduğunu savundu. Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu tür mesnetsiz iddialara şiddetle karşı çıkıyor ve İngiliz tarafına resmi protestomuzu iletiyoruz. İngiliz üniversiteleri ile Çin arasındaki akademik değişim ve iş birlikleri her zaman gönüllülük esasına dayalı, yasa ve düzenlemelere uygun şekilde yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.

AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ VE GÜVENLİK RİSKLERİ

Açıklamada ayrıca yürütülen bilimsel temasların her iki taraf için de karşılıklı fayda sağladığına dikkat çekildi. Ancak İngiliz güvenlik birimleri, kritik teknoloji alanlarındaki bilgi birikiminin yabancı devletlerin eline geçmesini engellemek amacıyla üniversiteler üzerindeki denetimlerini artıracağını belirtti.