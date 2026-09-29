ABD Çin'e silah satacak iddiası: Trump yine kendi hükümetiyle çelişti

ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue’nun Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump’ın Şi Cinping’e "Amerikan silahı satın almak isteyip istemediklerini" sorduğunu iddia etmesi diplomatik hatlarda hareketliliğe yol açtı.

TRUMP: "BELKİ İYİ BİR FİKİRDİR AMA BUNU KONUŞMADIK"

Büyükelçi Perdue'nun ifadelerine yanıt veren Trump, "Çin’e mi? Tayvan demek istemiş olmalısınız. Bunu daha önce hiç duymadım, kendisine sormam gerekecek" değerlendirmesinde bulundu. Amerikan askeri teçhizatının kalitesine vurgu yapan Trump, "Muhtemelen satın almak isterlerdi çünkü biz daha iyi teçhizat üretiyoruz, yani belki de iyi bir fikirdir. Ancak bunu konuşmadık" ifadelerini kullanarak Perdue'nun aslında Tayvan'dan bahsediyor olabileceğini dile getirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Büyükelçinin açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de konuya müdahil olarak Washington'ın Çin'e silah satma gibi bir planının bulunmadığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, ABD yasalarının Çin'e silah satışını açıkça yasakladığı hatırlatılarak, Pekin yönetimine yönelik herhangi bir silah satışı teklifi veya planının masada olmadığı vurgulandı.