Trump'tan İran açıklaması: Yakında her şey sona erecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir basın toplantısının ardından dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun sadece ABD için değil tüm dünya için çok önemli bir kazanım olduğunu savundu.

'İRAN'LA SAVAŞ YAKINDA SONA ERECEK'

Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek. Bunu da bizden başka hiç kimse başaramazdı." şeklinde konuştu. Böylece savaşın yakında biteceğini ve enerji fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

'NÜKLEER İRAN İSRAİL'İN VARLIĞINI TEHDİT EDERDİ'

İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda bugün İsrail diye bir ülkenin kalmayacağını öne süren Trump, benzer şekilde Ortadoğu'nun ve Avrupa'nın da nükleer bir İran'dan dolayı ciddi tehdit altında olacağını iddia etti. Trump, bu nedenle İran'ın nükleer silah edinmesini engellediklerini savundu.

KONGRE ARA SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun sadece ABD için değil tüm dünya için çok önemli bir kazanım olduğunu savundu.