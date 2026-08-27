Halk TV Siyaset Özgür Özel'in Kocaeli programı belli oldu: Bir günde 6 adres

Özgür Özel'in Kocaeli programı belli oldu: Bir günde 6 adres YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmaları kapsamında Kocaeli'de yurttaşlarla bir araya gelecek. Bir günde altı adresi ziyaret edecek olan Özel'in Kocaeli programı belli oldu.