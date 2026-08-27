Özgür Özel'in Kocaeli programı belli oldu: Bir günde 6 adres
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmaları kapsamında Kocaeli'de yurttaşlarla bir araya gelecek. Bir günde altı adresi ziyaret edecek olan Özel'in Kocaeli programı belli oldu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmalarını sürdürüyor. YENİ Parti Genel Başkanı olarak ilk halk buluşmasını Trabzon ve Rize'de gerçekleştiren Özel, bu hafta Kocaeli ve Kayseri'yi ziyaret edecek.
İlk durağı Kocaeli olacak Özel'in programı belli oldu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KOCAELİ PROGRAMI BELLİ OLDU
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ağustos Cuma günü Kocaeli'de ilk olarak saat 10.00'da sanayici iş insanlarıyla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek.
Buradaki toplantının ardından Karamürsel Meydanı'na geçecek olan Özel, saat 12.00'de esnaf ziyaretinde bulunacak; ardından Karamürsel Merkez Camiinde saat 13.08'de cuma namazı kılacak.
İZMİT'TEKİ YÜRÜYÜŞLE SON BULACAK
Cuma namazının sonrasında Derince'ye geçecek olan YENİ Parti Lideri; Yavuz Sultan Mahallesi, Marmara Caddesi'nde kadınlarla bir araya gelecek.
Ardından Derince Belediyesinin Çenesuyu İşletmesi açılışına katılacak Özel, saat 15.30'daki programın sonrasında İzmit'e geçerek Sabri Yalım Parkı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.
Kocaeli ziyaretinin ardından Özgür Özel'in cumartesi günü Kayseri'de halk buluşması düzenlemesi bekleniyor.