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YENİ Parti'de üye sayısı açıklandı: Yarım milyon kişiyi geçti

YENİ Parti'ye üyeliklerin başlamasıyla birlikte 500 binden fazla yurttaşın partiye üye olduğu açıklandı.

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YENİ Parti'de üye sayısı açıklandı: Yarım milyon kişiyi geçti
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CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından, 90 milletvekili ile partiden ayrılan Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye üye olanların sayısı her geçen gün artıyor.

Partiye 500 binden fazla yurttaşın üye olduğu belirtildi.

15 GÜNDE YARIM MİLYON YURTTAŞ ÜYE OLDU

YENİ Parti'nin "Birlikte kurduk, birlikte büyüyeceğiz!" denilerek yapılan açıklamasında, 15 gün içerisinde üye olan yurttaşların sayısının 503 bin 27'ye ulaştığı ifade edildi.

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"GELİN ÜYE OLUN SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLUN"

"İktidar yolunda gücümüze güç katan 503 bin 27 üyemizle büyümeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, ayrıca yurttaşlar partiye üye olmaya davet edildi.

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BAĞIŞLAR DA GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, 26 günde YENİ Parti'nin bağış kampanyasına 477,2 milyon liralık destek verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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