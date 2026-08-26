Sevinç İnönü YENİ Parti'ye katıldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Sevinç İnönü'nün partiye katılımını kamuoyuna duyurdu. Çelik, paylaşımında Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden birinin ailesinden gelen bu katılımın partinin değerleriyle örtüştüğünü belirtti.

SEVİNÇ İNÖNÜ YENİ PARTİ'YE KATILDI

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin değerlerine ömrünü adamış, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Dr. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü’nün Yeni Parti üyeliğini birlikte yapmak büyük gurur."

TARİHSEL MİRAS VURGUSU

Özgür Çelik, açıklamasının devamında partinin tarihsel mirastan aldığı ilhamla yoluna devam edeceğini belirterek, "Tarihimizden aldığımız miras ve değerlerimiz yeni yolumuzu aydınlatacak. Hep birlikte daha güçlü şekilde iktidara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDAL İNÖNÜ'NÜN EŞİ

Sevinç İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski başbakan yardımcısı ve YENİ Parti'nin önceki genel başkanlarından Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi olarak tanınıyor. İnönü'nün partiye katılımı, YENİ Parti'nin kurucu değerleri ve Cumhuriyet mirasına verdiği önem bağlamında değerlendiriliyor.