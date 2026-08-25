YENİ Parti’den millet iradesi yürüyüşü

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile’de yürüyüş düzenleneceğini açıkladı. Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şile halkını 26 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek yürüyüşe davet etti. Saat 19.00’da başlayacağı duyurulan yürüyüşün başlangıç noktası Halk Ekmek Büfesi önü, varış noktası ise Eski Belediye Meydanı olarak açıklandı.

“ADALET, DEMOKRASİ VE CUMHURİYET İÇİN YÜRÜYOR”

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Çelik, yürüyüş çağrısında iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, Şile’de adalet, demokrasi ve Cumhuriyet için bir araya gelineceğini belirtti.

Çelik, “Şile halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve Cumhuriyet için yürüyor” ifadelerini kullandı.

KABADAYI HAKKINDA HAPİS İSTEMLİ İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı hakkında daha önce savcılık tarafından iddianame hazırlanmış, dosya Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kabadayı’nın yerine başkanvekili seçilen CHP’li Meclis Üyesi Sacit Terzi ise 27 Temmuz’da partisinden istifa etmiş, 1 Ağustos’ta Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte AKP’ye geçmişti.