Ünlü ressam Bedri Baykam CHP'den istifa etti: YENİ Parti'ye katıldı

Ressam Bedri Baykam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Baykam, kendisi için Atatürk'ün kurduğu partinin devamının YENİ Parti olduğunu ifade etti.

ÜNLÜ RESSAM BEDRİ BAYKAM CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile aynı gün CHP üyeliğini sonlandırdığını belirten Baykam, YENİ Parti'ye üyelik işlemlerinin bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bedri Baykam

"Sevgili arkadaşlar, birkaç hafta önce eski genel sekreterimiz Önder Sav ile aynı gün, CHP’den istifa etmiştim. Evvelsi gün, 22 Ağustos 2026 tarihinde YENİ PARTİ’ye üye kayıt işlemimi bitirdim. Ömür boyu hiçbir güç beni CHP’den istifa ettiremezdi." diyen Baykam sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Zaten yeni parti benim açımdan CHP’nin BUTLAN işgalinden sonraki şu andaki yeni adı. Zaman içinde yıllar geçip bu dönem değiştikten sonra nasıl olsa tekrar Atatürk’ün kurduğu partinin adı altında bir araya geliriz. Benim açımdan şu anda Atatürk’ün kurduğu parti’nin devamı YENİ PARTİ! Yaşasın Türkiye, yaşasın demokrasi, yaşasın laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti!"