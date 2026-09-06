Özgür Özel'den Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik: Bir kez daha büyük bir onur yaşattınız

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı karar setinde 15-10 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

"İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum." ifadesini kullanan Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattığını vurguladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı karar setinde 15-10 yenerek üst üstünde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. (6 Eylül 2026)

"ÜLKEMİZE BİR KEZ DAHA BÜYÜK BİR ONUR YAŞATTINIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YENİ Parti Lideri Özgür Özel, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Helal olsun size! İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum. Emeğiniz, cesaretiniz ve inancınızla ülkemize bir kez daha büyük bir onur yaşattınız. Sizinle gurur duyuyoruz."