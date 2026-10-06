Özgür Özel 'Satanlar hain oğlu haindir' demişti: YENİ Parti'den Cemil Tugay'ı protesto hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiaları giderek güçleniyor.

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, "İzmir bunu unutmaz" sloganıyla çarşamba günü saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda protesto eylemi düzenleneceğini bildirdi.

CEMİL TUGAY AKP YOLCUSU

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 1 milyonu aşkın seçmenin oyunu alarak CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, geçtiğimiz haziran ayında partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.

30 Eylül'de Erdoğan'ı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması bekleniyor.

30 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret eden Tugay'ın bir süredir AKP'ye geçeceği konuşulurken 7 Ekim Çarşamba günü AKP Grup Toplantısı'nda söz konusu geçişin gerçekleşmesi bekleniyor.

AKP SÖYLENTİLERİ KENTİ AYAĞA KALDIRDI

AKP rozetinin Erdoğan tarafından takılması beklenen Tugay'a kentin tepkisi de sürüyor. Pazartesi günü başlayan protestoların çarşamba günü de devam edeceği belirtildi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı; "İzmirlinin oyları sizin şahsi oylarınız değildir. Aydınlık ve cumhuriyetçi İzmir halkı bunu unutmaz!" sloganıyla çarşamba günü saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki il başkanlığı binası önünde bir araya geleceklerini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "HAİN OĞLU HAİNDİR" TEPKİSİ

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bugün düzenlediği grup toplantısında AKP'ye transferlere şöyle tepki gösterdi:

"Baskılara boyun eğmeyip de içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını ve partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır."