Özgür Çelik Silivri için çağrı yapmıştı: CHP ile değil milletle karşı karşıya geliyorlar

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Düzenlenen operasyonla Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine Silivrililer ve birçok CHP’li belediye binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. İlk olarak Balcıoğlu’nun Silivrililere olan mektubu okundu.

BALCIOĞLU’NUN MEKTUBU: “HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Mektubunda, görev süresi boyunca Silivri halkının kendisine emanet ettiği kamu görevinin onurunu korumak için çalıştığını belirten Balcıoğlu, bugüne kadar Silivri’nin yüzünü yere eğdirecek ya da vatandaşların vicdanını incitecek herhangi bir kararın altına imza atmadığını kaydetti. Belediye başkanlığı makamında ve belediyede yapılan aramalarda herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, sürecin hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda adil ve şeffaf şekilde ilerleyeceğine inandığını ifade etti. Balcıoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimsenin şüphesi olmasın; en kısa zamanda yine aranızda, yine görevimin başında, yine Silivri için çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar nasıl Silivri’nin ve halkımızın yanında olduysam, bundan sonra da aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı temiz duygularla Silivri’ye hizmet etmeyi sürdüreceğim. Benim yolum bellidir: Halka hizmet, adaletle, vicdanla belediyecilik.”

ÇELİK: “BU İKTİDARIN ÖMRÜ SANDIK GÜNÜNE KADARDIR”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Balcıoğlu’nun Silivri halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu belirterek, “Silivri halkının iradesine sahip çıkmak için buradayız” dedi. Gözaltı işlemlerinin yalnızca belediye yöneticilerini değil, hizmetlerden yararlanan vatandaşları da etkilediğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bizi cezalandırmıyorlar. Bora Başkan’ın kırtasiye desteği sunduğu çocukları, burs verdiği öğrencileri, sosyal destek alan aileleri ve emeklileri cezalandırıyorlar. Bir iktidar ne zaman milletle kavga eder hale gelmişse, o iktidarın sonu da gelmiş demektir. Bu iktidarın ömrü sandık gününe kadardır.”

Çelik, gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları dışında Silivri’den bazı esnafın da bulunduğunu belirterek, “Mahallenin berberi, fırıncısı, esnafı gözaltına alındı. Hiçbir suç bulamayınca mahalle esnafını toplayarak suç üretmeye çalışıyorlar” dedi.

KARABAT: “MİLLETE KULAĞINIZI TIKARSANIZ YOK OLURSUNUZ”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Silivri’de düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, Balcıoğlu’nun Silivri ile özdeşleşmiş bir isim olduğunu söyleyerek, “Bora Başkan Silivri’nin ta kendisi” dedi. Gözaltı operasyonlarını eleştiren Karabat, şunları söyledi:

“Berberi alarak, fırıncıyı alarak, şömine ustasını alarak soruşturma yürütüyorlar. Kanıt bulmadan insanları belediye başkanlarıyla birlikte gözaltına alıyorlar. Oysa soruşturmalar kanıtlara ulaşıldıktan sonra yapılır. Millete kulağınızı tıkarsanız yok olursunuz. Millete kulak tıkayarak siyaset de yapılmaz, hizmet de yapılmaz.”

Karabat, Türkiye’nin tarihi bir eşikte bulunduğunu belirterek, “Ya demokrasinin ve Cumhuriyet’in bütün kazanımlarına sahip çıkacağız ya da teslim olacağız. İşte bu yüzden Ekrem Başkanlara, Bora Başkanlara ve bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkmanın tam zamanıdır” diye konuştu.

(ANKA)