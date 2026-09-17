Oğuzhan Uğur babası Hasan Atilla Uğur hakkındaki gözaltı kararını cezaevinde öğrendi!

Babala TV kurucusu ve Şarkıcı Oğuzhan Uğur’un AHBAP soruşturmasındaki 2 aydır tutukluluğu sürerken, babası emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verildi. Uğur, babası hakkındaki gözaltı kararını cezaevinden öğrendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Kozinoğlu’nun eski koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında bugün (17 Eylül) gözaltı kararı çıktı. Aynı operasyon kapsamında FETÖ'den ihraç dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve koğuş arkadaşı emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı.

Başsavcılık, Uğur hakkındaki kararın açıklama yapıldığı sırada henüz uygulanmadığını, kendisiyle irtibat kurulduğunu bildirdi. Uğur, ilk uçakla Kıbrıs'tan Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Dönemin üst düzey MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ve emekli Albay Hasan Atilla Uğur, FETÖ'nün Ergenekon kumpasında 2011'de tutuklanmıştı. Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011’de yaşamını yitirmişti. Ölümüne ilişkin dosyanın yeniden açılmasıyla, koğuşta yaşananlar ve sonrasında yapılan işlemler tekrar incelemeye alındı.

HASAN ATİLLA UĞUR'UN ADI GÜNLERDİR HABERLERDEYDİ

Hasan Atilla Uğur, gözaltı kararından önce iktidara yakın medyanın Kozinoğlu dosyasına ilişkin haberlerinde yer alıyordu.

Takvim’in 10 Eylül’de Sabah’a dayandırdığı haberde, acil yardım çağrısıyla sağlık ekibinin gelişi arasında yaklaşık 30 dakika geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca Kozinoğlu koğuştan çıkarıldıktan sonra Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım’ın odasına girip bazı eşyaları dışarı taşıdığı iddia edildi.

Uğur, aynı gün Odatv’ye verdiği röportajda Kozinoğlu rahatsızlanınca Yıldırım’la birlikte acil çağrı düğmesine bastıklarını ve koğuş kapısına vurduklarını anlattı:

"Kasım ayı başlarında ben göğüs ağrısı sıkıntıları yaşamaya başladım. Cezaevi idaresi beni tam teşekküllü bir hastaneye sevk edecek diye beklediğimiz günlerden birinde havalandırmada Ataman Yıldırım ile yürüyüş yapan Kaşif Abi, duşunu aldıktan sonra kahvesini alıp hücresine çıktı.

Biraz sonra “Ato bak buraya” diye bağırdı. Kalktım, gittim, göğsünü tutuyordu.

Ben ve Hasan Ataman Yıldırım, üç yıldır cezaevinde olduğumuz için böyle bir durumda hemen acil butonuna basmak gerektiğini biliyorduk. Arka arkaya butona bastık, demir kapıya da vurduk.

Önce gelen olmadı ama kaç dakika olduğunu bilmiyorum görevliler geldi. Sedye getirdiler."

UĞUR: FETÖ'CÜLER DEZENFORMASYON YAPIYOR

Hasan Atilla Uğur, gözaltı kararının ardından Notbir’e yaptığı açıklamada da ifadeye gideceğini belirterek “Ne biliyorsak anlatacağız” dedi.

Hasan Atilla Uğur, FETÖ'cüler tarafından hedef gösterildiğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Günlerden beri FETÖ’cüler tarafından o kadar çok kirli bilgi yayılıyor ve dezenformasyon yapılıyor ki savcıların beni çağırması çok normal.

Şu anda şehir dışındayım akşam İstanbul’a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım‘la ilgili de bir işlem yapılmış. Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum, son derece normal. Benim hiçbir şüphem yok o gün de bildiklerimizi anlatmıştı bugün de gidip ne biliyorsak anlatacağız."

ERGENEKON'DA YILLARCA TUTUKLU KALDI

Hasan Atilla Uğur, FETÖ'nün Ergenekon kumpasında 1 Temmuz 2008’de gözaltına alınmış, 4 Temmuz’da tutuklanmıştı. Mart 2014’te tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesi, Uğur hakkında uzun tutukluluk nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ergenekon'da yeniden yapılan yargılama sonunda aldığı beraat kararı ise 2019’da kesinleşti.

OĞUZHAN UĞUR NEDEN TUTUKLU?

Hasan Atilla Uğur’un oğlu Oğuzhan Uğur ise ayrı bir dosya nedeniyle yaklaşık iki aydır cezaevinde. Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma kapsamında 21 Temmuz’da, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları ile tutuklandı. 13 Eylül’de yapılan incelemede tutukluluğunun devamına karar verildi.

Soruşturmada Uğur’un deprem dönemindeki yardım yayınları ile kendisinin ve bağlantılı şirketlerin para hareketleri incelendi. DW Türkçe’nin aktardığı bilirkişi raporunda, Uğur veya şirketleriyle Ahbap Derneği arasında doğrudan para transferi saptanmadı; bazı kişiler üzerinden dolaylı mali bağlantılar bulunduğu ileri sürüldü. Uğur suçlamaları reddetti. Yardım yayınlarında kurumların hesap numaralarını paylaştığını, kendi adına bağış toplamadığını ve sorgulanan şirket işlemlerinin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını savundu.