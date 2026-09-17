Son dakika | Kozinoğlu soruşturmasında dönemin başsavcısı gözaltına alındı!

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun, 13 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde yaşamını yitirmesinin ardından yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DÖNEMİN BAŞSAVCISI DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıllar sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında, o dönem soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair (KYOK) karar veren Silivri Cumhuriyet başsavcısı Ali İşgören gözaltına alındı.

İKİ SAVCI DA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören’in ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan’ın FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.

KOĞUŞ ARKADAŞI EMEKLİ ALBAY DA GÖZALTINDA

Öte yandan yine dönemin cezaevi savcısı olan Necip Doğan da gözaltında. Soruşturma kapsamında ayrıca, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Ergenekon kumpas davası tutuklularından emekli albay Hasan Ataman Yıldırım da gözaltına alınan bir diğer isim.

Yapılan 3 kritik gözaltılar hakkında savcılık açıklaması şu şekilde oldu:

“Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/15142 numaralı soruşturma kapsamında; Ölümün meydana geldiği tarihte dönemin Silivri C.Başsavcısı, Cezaevi Savcısı, müteveffanın koğuş arkadaşına yönelik olarak, 17.09.2026 günü saat 07.00’ de İstanbul ve Ankara illerinde Silivri C.Başsavcılığının talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca eş zamanlı olarak yakalama, gözaltına alma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şüpheliler,

1- Hasan Ataman YILDIRIM

2- Ali İŞGÖREN

3- Necip DOĞAN

Kamuoyuna duyurulur.”

OĞUZHAN UĞUR'UN BABASI HASAN ATİLLA UĞUR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında ayrıca, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un KKTC'de olduğu ve gözaltı işlemleri için Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Kozinoğlu soruşturmasında yapılan 4. dalga operasyonun ardından Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi. Soruşturmanın titizlikle devam edeceğini kaydeden Gürlek, son operasyonun İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı bir şekilde yapıldığını açıkladı. Gürlek, 3 kişinin cezaevinde olduğunu KKTC'de bulunan Hasan Atilla Uğur'un da getirileceğini duyurdu:

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir.