Son Dakika | Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Üç kişi gözaltına alınırken, Kıbrıs’ta olduğu belirlenen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.

Hasan Atilla Uğur aynı zamanda şu an tutuklu bulunan Youtuber Oğuzhan Uğur'un babası.

Kozinoğlu, Ergenekon kumpaslarından Oda TV davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. Ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlar arasında, aynı koğuşta kaldığı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da bulunuyor.

FETÖ'DEN İHRAÇ SAVCILAR GÖZALTINDA

Gözaltına alınan diğer isimler, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan. İşgören, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. Doğan ise olay yeri incelemesine katılmıştı. Her iki savcının da daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma yerleşkesine götürüldü. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı bulunuyor; Uğur henüz gözaltına alınmadı.

NELER OLMUŞTU?

Hürriyet’in haberine göre, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün ardından koğuşunda yapılan ilk incelemede günlük spor ve yürüyüş planları, el yazısı notları, ekose atkısı ve rahatsızlanmadan önce hazırladığı kahve bulundu. Özel eşyaları daha sonra ailesine teslim edildi; bazı notları ise adli emanete alındı.

12 Kasım 2011’de başlatılan soruşturmada Kozinoğlu’na ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının, gardiyanların ve koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım’ın ifadeleri alındı. Dosya üç gün sonra ilk savcıdan alınarak başka bir savcıya devredildi. Adli Tıp Kurumu’nun ölümü kalp krizine bağlayan raporunun ardından 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Yeni soruşturma kapsamında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisi de inceleniyor. Başsavcılık, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile bazı sahne ve plakaların Kozinoğlu’nun ölümü ve FETÖ’ye ilişkin iddialarla bağlantısı olup olmadığının bilirkişi heyetince değerlendirilmesini istedi. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılan senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ise benzerliklerin tesadüf olduğunu söyledi.