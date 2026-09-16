'Öcalan’a villa yapıldı' iddiasına Pervin Buldan’dan açıklama geldi: Cezaevinin adeta bir parçası

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Abdullah Öcalan için İmralı’da yapıldığı belirtilen yapıya ilişkin “Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur” dedi. Buldan, yeni yapının cezaevi yerleşkesinin içinde bulunduğunu belirterek, “Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de açıklamalarının ardından gündeme gelen “Öcalan’a villa” tartışmasına DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan’dan açıklama geldi.

“ÖCALAN HALA ORAYI TAŞINMIŞ DEĞİL ÇÜNKÜ BİR ÇALIŞMA EKİBİNE İHTİYAÇ DUYUYOR O MEKANDA.”

Medyascope'dan Ferit Aslan'a konuşan Buldan, iki gün önce DEM Parti İmralı heyeti olarak İmralı’ya gittiklerini ve Öcalan ile görüştüklerini belirtti.

Buldan, yapının Öcalan’ın süreci yürütebilmesi ve çatışmasızlık sürecine ilişkin görüşmeleri uygun koşullarda gerçekleştirebilmesi amacı taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

“Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı.

Silahsızlanma ve siyasallaşma bir süreç işidir. Bunun için Öcalan devrede olması gerekir. Art niyetli bir biçimde orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamak hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir. Ve Sayın Öcalan hala orayı taşınmış değil çünkü bir çalışma ekibine ihtiyaç duyuyor o mekanda.”

DEVLET BAHÇELİ: VİLLA DEĞİL 250 METREKARE EV

Gazeteci Nagehan Alçı, 11 Eylül’de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından İmralı Adası’nda Öcalan için bahçeli ve normal yaşam koşullarına uygun bir ev inşa edildiğini aktarmış, Öcalan’ın "statü" talebi nedeniyle bu eve geçmediğini öne sürmüştü.

Bahçeli ise bugün gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamada "villa" nitelemesini reddederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. 4 tarafı suyla çevrili bir ada. Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli "