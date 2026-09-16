Bahçeli'den 'Öcalan'ın villası' iddiasına açıklama: Villa değil 250 metrekare ev

Nagehan Alçı, 11 Eylül’de Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Öcalan için İmralı Adası’nda önünde bahçesi bulunan ve normal yaşam koşullarına uygun bir ev inşa edildiğini aktarmıştı. Alçı, Öcalan’ın “statü” talebi nedeniyle bu eve geçmediğini belirtmişti.

Bahçeli ise gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamada, Alçı’nın sözlerinden “villa” yorumunun çıkarıldığını belirterek bu nitelemeyi reddetti.

Bahçeli, “Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir” dedi.

Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde:

"Geçenlerde gazeteci Nagehan Alçı geldi. Hanımefendinin aktardıklarından 'villa' yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. 4 tarafı suyla çevrili bir ada. Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır."

Bahçeli, İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin de geçerli olduğunu söyledi.