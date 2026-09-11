Öcalan için yapılan evin detayları ortaya çıktı! AKP’li Şamil Tayyar tek tek açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nagehan Alçı’ya terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda ev inşa edildiğini söylediği yönündeki açıklamasının ardından AKP’li Şamil Tayyar, söz konusu yapının ayrıntılarını paylaştı. Tayyar, terör örgütü PKK lideri Öcalan için hazırlanan yapının “dubleks bir villa” olduğunu belirtti.

“MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK”

Nagehan Alçı, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını YouTube kanalında paylaşmış ve MHP liderinin Öcalan için İmralı’da bahçeli, ev konforunda bir yapı inşa edildiğini söylediğini aktarmıştı.

Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, yapının insani yaşam koşullarına sahip olduğunu ve terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın burada normal hayatın akışına uygun şekilde yaşayabileceğini ifade etti. Bahçeli ayrıca terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın henüz söz konusu eve geçmeyi reddettiğini, bunun nedeninin ise statü talebi olduğunu söyledi.

Açıklamaların gündem olmasının ardından Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu yapıya ilişkin daha önce de bilgi sahibi olduklarını belirtti.

“DUBLEKS BİR VİLLA”

Tayyar, Bahçeli’nin bahsettiği evin dubleks bir villa olduğunu açıkladı. Yapının 250 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Tayyar, bahçesinin ise kapalı alanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Tayyar’ın verdiği bilgilere göre yapı hem barınma hem de çalışma ofisi olarak planlandı. Villada çeşitli teknik altyapı imkanlarının bulunduğunu belirten Tayyar, görüntülü telefon ve internet imkanının da olduğunu ifade etti.

AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım.

Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik.

Artık söz hükmünü yitirdi.

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa.

250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi.

Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış.

Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor.

Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor.

Doğrusu da bu.