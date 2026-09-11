Muhittin Böcek'ten selefi Menderes Türel'e zehir zemberek sözler: İhanetin bahanesi olmaz, bedeli olur

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i hedef aldı. Yaşadığı sürece ve cezaevindeki sağlık durumuna değinen Böcek, adaletin ve vicdanın galip geleceğine inandığını söyledi.

“Bugüne kadar nice badireleri sabır ve metanetle atlattım” diyen Böcek, “Allah’ın izniyle bu badireyi de adaletin ve vicdanın galip geleceğine olan inancımla atlatacağım” ifadelerini kullandı.

COVID DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Siyasetin “mertçe” yapılması gerektiğini savunduğunu belirten Böcek, hiçbir siyasetçinin ya da vatandaşın zor gününü siyasi fırsata çevirmediğini ifade etti.

Covid-19 döneminde yoğun bakımda tedavi gördüğü günleri hatırlatan Böcek, sağlık çalışanları, dönemin bakanları, siyasi parti genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine destek olduğunu belirtti.

Böcek, bu süreçte Menderes Türel’in sosyal medya üzerinden kendisi hakkında “asılsız paylaşım” yaptığını öne sürerek bunun ailesini ve kendisine destek veren Antalyalıları üzdüğünü söyledi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

2019 VE 2024 SEÇİMLERİ ÜZERİNDEN TÜREL’E YÜKLENDİ

2019 yerel seçimlerine de değinen Böcek, Türel’in 2014-2019 yılları arasındaki belediye başkanlığı döneminin ardından Antalyalı seçmenin tercihini kendisinden yana kullandığını belirtti.

Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde ise Türel’in son anda AKP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu, ancak AKP Genel Merkezi’nin Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü aday gösterdiğini hatırlattı.

Böcek, Türel hakkında daha ileri bir iddiada bulunarak, Türel’in çevresindeki bazı kişilere kendisine destek verebileceklerini söylediğinin ve bu nedenle kendi partisine “ihanet ettiğinin” Antalya’daki bazı AKP'liler tarafından bilindiğinin söylendiğini ifade etti.

“BİZ DEVLETE VE ADALETE EMANETİZ”

Cezaevindeki sağlık durumuna ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Böcek, günde 25 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını belirterek yaşadığı durumun siyasi kazanç amacıyla kullanılmaması gerektiğini savundu.

Böcek, “Benim cezaevinde günde 25 ilaçla ayakta durmaya çalışmamın kime, hangi partiye bir fazla oy almasını sağlayacak ki?” diye sordu.

Ardından Türel’e doğrudan seslenen Böcek, “Bazı makamları, koltukları aşındırma. Kötülük kazanmaz. Seni bilmem ama biz devlete ve adalete emanetiz” ifadelerini kullandı.

TÜREL’E ‘SİYASET BİLİMCİ’ TAVSİYESİ

Açıklamasının sonunda Menderes Türel’e yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Böcek, “Bak Sayın Türel; benim sana siyaset bilimci olarak tavsiyem, asla fırsatçı olma, kimseye baskı yapma, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişme, siyaseti kinle, nefretle, düşmanca yapma” dedi.

Böcek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İhanetin bahanesi olmaz, bedeli olur.”