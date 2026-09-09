Muhittin Böcek'ten duruşma sonrası sert mesaj: Şantaj ve kumpasla saldırıyorlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Eylül'de görülen duruşmanın ardından kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Dört duvar arasından el yazısıyla kaleme aldığı metinle seslenen Böcek, açıklamasına kendisini destekleyenlere teşekkür ederek başladı.

"ASILSIZ İDDİALAR VE KURGULANMIŞ SENARYOLAR"

Duruşma salonuna girdiğinde gördüğü alkışların kendisini miting alanında konuşmaya gelmiş gibi hissettirdiğini belirten Böcek, "Sizleri ne kadar özlediğimi yazıyla anlatamam. Yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi. Son bir aydır kamuoyuna "asılsız iddialar ve kurgulanmış senaryoların" servis edildiğini savunan Böcek, bu süreçten ailesinin ve kendisini sevenlerin de derinden etkilendiğini ifade etti.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ"

32 yıldır temsil ettiği değerlere yönelik bir itibarsızlaştırma girişimi olduğunu ileri süren Böcek, "32 yıldır temsil ettiğim değerleri 6 dönem mazbatamı itibarsızlıkla karalamak istendiği çok açıktır" ifadelerini kullandı. Hakkında çeşitli suçlamalar yöneltenlere sert sözlerle yüklenen Böcek, "Her duruşma öncesi olduğu gibi alçakça insanlıktan nasibini almamış olanlar, şantaj ve kumpasla saldırıyorlar" dedi. Bu kişilere yönelik hukuki mücadele mesajı veren Böcek, "Bu kifayetsiz muhterislerden en ağır şekilde hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

YARGI VURGUSU VE TUTUKLU SAYISI

Açıklamasında yargıya da vurgu yapan Böcek, "Tabii ki hukuk ve yüce yargı önünde, her kim olursa adımı çirkin iftirasında kullanan hadsizlere ANT olsun ki haklarının bilmek benim borcumdur" dedi. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz itibarıyla 151 kişinin tutuklu bulunduğunu, 15 ay içerisinde 149 kişinin tahliye edildiğini belirten Böcek, "Sadece oğlumla ben kaldık" ifadelerini kullandı. 8 Eylül'de görülen duruşmada kendisinin ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluğunun devamına karar verildiğini, bir sonraki duruşma tarihinin 3 Kasım olarak belirlendiğini açıkladı.

BAHİS, UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİALARINA TEPKİ

Açıklamasının son bölümünde hakkında yaklaşık bir aydır kamuoyuna yansıyan suçlamalara değinen Böcek, "Bahis, uyuşturucu, fuhuş iftiralarına..." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Bazı kişilerin tahliye edildiğine dikkat çeken Böcek, "Yaklaşık 1 aydır bahis, uyuşturucu, fuhuş iftiralar... ek ifadelerle fuhuş yapan yaptıran tahliye oldu" dedi. Açıklamasında ayrıca bir pavyon sahibiyle ilgili basına yansıyan iddialara değinen Böcek, AKP Antalya teşkilatında görev yapan bazı isimlerle bağlantı bulunduğuna ilişkin duyum aldığını öne sürdü.

"BENİM ALLAH'IM VAR, GÜZEL ÜLKEMİN DE ADALET BAKANI VAR"

Böcek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Benim Allah'ım var, güzel ülkemin de koca bir Adalet Bakanı var. Biz devlete ve adalete emanetiz."

Muhittin Böcek'in açıklaması, 8 Eylül 2026 tarihli duruşmanın ardından kaleme aldığı el yazısı metin olarak kamuoyuyla paylaşıldı.