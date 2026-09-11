Melih Gökçek'e sorgusunda sorulan holding patronu kaçak altıncı çıktı

Şüpheli sıfatıyla ifade veren AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, oğlunun Lüksemburg’daki milyonlarca avroluk yatırımı ve banka hesaplarındaki dövizlerle ilgili soruların ardından yedi kişiyle bağlantısı olup olmadığı soruldu. Gökçek’in tanımadığını söylediği isimler arasında, kaçak altın üretimi suçlamasıyla hakkında 73 yıla kadar hapis cezası istenen NZP Gold’un sahibi Murat Niziplioğlu’nun da bulunması dikkat çekti.

Şüpheli sıfatıyla ifade veren AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yöneltilen sorularda dikkat çekici bir isim ortaya çıktı.

Bu isimler, Gökçek’e Lüksemburg ve banka hesaplarındaki dövizlerle ilgili yöneltilen soruların hemen ardından gündeme geldi. Oğlu Ahmet Gökçek’in Lüksemburg’daki yatırım iddialarına ilişkin verdiği yanıtın ardından savcılık, Gökçek’e yedi kişinin ismini sordu.

Savcılık, bu kişilerin Gökçek ailesinin banka hesaplarıyla bağlantısı bulunup bulunmadığını da sordu.

Gökçek, bu kişilerin hiçbirini tanımadığını belirterek şunları söyledi:

“Filiz Polat İşler isimli şahsı tanımam.

Çiçek Nuray Çapraz isimli şahsı tanımam.

Asuman Çil isimli şahsı tanımam.

Fatih Çil isimli şahsı tanımam.

Semih Özçelik isimli şahsı tanımam.

Hülya Sarıçam isimli şahsı tanımam.

Murat Niziplioğlu isimli şahsı tanımam.”

BAKIN KİM ÇIKTI

Gökçek’e sorulan yedi kişiden Murat Niziplioğlu’nun adı dikkat çekti.

Niziplioğlu’nun sahibi olduğu NZP Gold ve bağlı şirketlerine 16 Nisan 2026’da kaçak altın operasyonu düzenlenmişti. Nizipoğlu'nun, izinsiz gram altın üreterek piyasayı zarara ürettiği öne sürülmüştü.

Niziplioğlu’nun da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmış, suçtan elde edildiği ileri sürülen mal varlıklarına el konulmuştu.

Niziplioğlu hakkında hazırlanan iddianame, 12 Ağustos 2026’da kabul edilmişti.

Murat Niziplioğlu hakkında 26 yıldan 73 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Niziplioğlu’na “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “resmî belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık” ve “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlamaları yöneltilmişti.

Başsavcılık, Niziplioğlu’na yönelik operasyona ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"- NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."