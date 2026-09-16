Mazot 100 lirayı aşıyor: Özgür Özel tarih vererek motorin zammına tepki gösterdi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına sert tepki gösterdi. Özel, bu tutarın 20 lirasının ÖTV ve KDV’den oluşacağını belirterek, "YENİ Parti olarak önerimiz; acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır." dedi.

Özel, zammın iğneden ipliğe her şeye yansıyacağını da belirtti.

“100 LİRALIK BANKNOT ARTIK 1 LİTRE MAZOT ALIYOR”

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacağını belirterek 2009’da tedavüle giren 100 liralık banknotun o dönemde 40 litre mazot alabildiğini, bugün ise aynı parayla yalnızca 1 litre mazot alınabileceğini ifade etti.

Motorin fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki yüküne dikkat çeken Özel, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Yurttaşlarımız;

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşmış olacak.

Bu 100 liranın 20 lirası ÖTV ve KDV’den oluşacak.

2009’da tedavüle giren 100 liralık banknotumuz, o gün 40 litre mazot alıyordu. Bugün aynı 100 lira, sadece 1 litre mazot alacak.

Sayın Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde, “Gabar’da günlük 100 bin varillik petrol bulunduğunu” müjdelerken mazotun litresi 20 liraydı. Bugün 100 lirayı geçecek.

Mazota gelen zam, pompada kalmayacak.

Meyve-sebzeden okul servisine kadar, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak. Mutfaklarda et değil, daha fazla dert kaynayacak.

Artık vatandaşın bu yükü taşıyacak takati kalmamıştır.

YENİ Parti olarak önerimiz; acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır.

Dünyanın en yüksek faizlerini öderken, yollara ve köprülere fahiş garanti bedelleri aktarırken hesap yapmayanların eli, sıra vatandaşa geldiğinde titremeyecek.

Giderayak millete daha fazla zulmetmeyin, gerekli adımları atın. Zaten YENİ Parti iktidarında bu adaletsizlik kökünden çözülecek."