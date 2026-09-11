Mansur Yavaş'ın 'gereğini yaparım' sözlerini butlan CHP'si tehdit saydı

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ı 9 Eylül'de ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklama butlan CHP'sinde rahatsızlık yarattı. Butlan CHP'sinde Grup Başkanı olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimler arasındaki Faik Öztrak,Yavaş'a tepki gösterdi.

Öztrak, Mansur Yavaş’ın YENİ Parti ile butlan arasında tarafsız kalacağını açıkladığı konuşmasında söylediği ve istifa sinyali olarak yorumlanan “Gereğini yapmaktan çekinmem” sözlerine yanıt verdi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Faik Öztrak, bir gazetecinin Yavaş'ın açıklamasını sorması üzerine şunları ifade etti:

"İsterseniz şöyle başlayayım. Partimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır.

İkinci söyleyeceğim şey şudur: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. İkinci söylemek istediğim şey de, husus da budur. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasıyla, açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum."

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile 9 Eylül'de görüşmüştü. Yavaş, CHP'nini kuruluş yıldönümü nedeniyle butlanın genel merkezdeki resepsiyonuna ve Anıtkabir ziyaretine katılmamıştı.

Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinin içeriğini kamuoyuna açıklamış ardından da YENİ Parti ve butlan CHP'sine yönelik 'tavrını belirle' eleştirilerine yanıt vermişti.

Yavaş şunları ifade etmişti:

"Üsküdar’da yaşananları hep birlikte gördük. Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı olaylar yaşandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Belediye Meclisi toplanamadı.

Bütün bunları görmezden gelemeyiz.

Belediye başkanlarımız zaten ağır ekonomik şartlarla, vatandaşlarımızın haklı hizmet beklentileriyle ve merkezi idareyle çözülmesi gereken meselelerle uğraşıyor. Bunların üzerine siyasi tartışmalar belediye meclislerine taşındığında şehirlerimize hizmet üretmek çok daha zor hale geliyor.

Ben tam da bu nedenle ısrarla sağduyu diyorum.

Ankara’da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi Belediye Meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık.

Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum.

Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz.

Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dineceğine inanıyorum. Ancak bugün itibarıyla bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı da bir gerçektir.

Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.

Hele benim üzerimden, iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum.



Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil; mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hâkim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır.

Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir.

Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır.

Ben de o zemini korumaya çalışıyorum.

"GEREĞİNİ YAPMAKTAN DA ÇEKİNMEM"

Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem.

Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir."